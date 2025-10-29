RESISTENCIA DETIENEN A DOS EXTRANJEROS RELACIONADOS A UN ROBO EN CORRIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los mismos fueron localizados tras una investigación conjunta entre policías de ambas provincias.

Este miércoles por la tarde, personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, llevó a cabo un importante operativo en el que fueron demorados dos hombres de 41 y 47 años, ambos de nacionalidad extranjera, sindicados como presuntos autores de un robo ocurrido en la vecina provincia de Corrientes.

La investigación se originó a partir de una solicitud de colaboración proveniente de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes, en relación a un hecho registrado el pasado 19 de octubre en una vivienda de la capital correntina, donde sustrajeron una importante suma de dinero, joyas y perfumes.

Con el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que los sospechosos se movilizaban en un automóvil que cruzó hacia la provincia del Chaco a través del puente interprovincial “Manuel Belgrano”. Con esa información, los efectivos locales iniciaron tareas de vigilancia, logrando individualizar a los presuntos autores y el lugar donde residían temporalmente.

Luego de reunir los elementos probatorios, y mediante exhorto judicial emanado del Juzgado de Garantías de Corrientes, se concretaron allanamientos en dos domicilios de Resistencia, donde se logró el secuestro de elementos vinculados a la causa, entre ellos perfumes, relojes, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, herramientas y un automóvil.

Asimismo, se estableció que los demorados habrían realizado tareas de observación en distintos barrios residenciales del Gran Resistencia, con intenciones de cometer nuevos ilícitos bajo el mismo modus operandi.

Durante el procedimiento también intervino personal de Migraciones y de la División Información de Personas Extranjeras, para verificar la situación migratoria de los implicados.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente, mientras se prosiguen con las diligencias correspondientes.

Relacionado