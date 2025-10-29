DONALD TRUMP MENCIONÓ A JUAN GRABOIS EN REDES SOCIALES Y EL DIRIGENTE SOCIAL LE RESPONDIÓ: «MAHA»

Las elecciones legislativas celebradas el domingo pasado dejaron un tan resonante como inesperado triunfo del oficialismo y una serie de perlitas que fueron saliendo a la luz a medida que los análisis post electorales se fueron apagando. Una de estas perlitas fue el inesperado cruce tuitero entre el diputado electo y referente de Patria Grande, Juan Grabois y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Todo comenzó cuando, una vez consumado el triunfo del gobierno de Javier Milei con el 40% de los votos a nivel nacional e imponiéndose incluso en la provincia de Buenos Aires, Grabois hizo su análisis sobre el resultado desde el búnker de Fuerza Patria.

«Yo tengo mucha esperanza en mi país, tengo mucha esperanza en nuestro pueblo, tengo mucha esperanza en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación», comenzó Grabois tras lo cual advirtió: « esto lo planteamos desde el primer momento, esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre, básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña. El jefe de campaña de Libertad Avanza se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Besant «. «.

«Entonces, desde luego, es una lucha desigual que la damos con coraje y con entereza . Entonces, como les decía antes, si los resultados nos son favorables, hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos. Y si los resultados son adversos, no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones», manifestó al tiempo que exhortó a la militancia a no bajar los brazos. . Entonces, como les decía antes, si los resultados nos son favorables, hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos. Y si los resultados son adversos, no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones», manifestó al tiempo que exhortó a la militancia a no bajar los brazos.

El mensaje llegó a oídos de Trump quien, lejos de dejarlo pasar, lo utilizó para darle la razón a Grabois y ufanarse del triunfo de Milei.