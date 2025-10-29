DONALD TRUMP MENCIONÓ A JUAN GRABOIS EN REDES SOCIALES Y EL DIRIGENTE SOCIAL LE RESPONDIÓ: «MAHA»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Juan Grabois aseguró que el jefe de campaña de La Libertad Avanza fue Donald Trump y el mandatario estadounidense, lejos de desmentirlo, lo avaló.
Trump, lo reposteó sin agregar nada. Ni una palabra dando así por cierta la lectura del dirigente peronista y atribuyéndose al mismo tiempo el triunfo de La Libertad Avanza en las Legislativas.
Tras ello, Grabois sumo un nuevo capítulo al cruce con un escueto «MAHA». Una reversión del clásico lema del trumpismo «MAGA» (Make America Great Again) que convirtió en «MAHA», un llamado a Hacer una Argentina Humana otra vez.