EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA FIRMARON UN CONVENIO DE COOPERACIÓN

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero firmó un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca entre el Gobierno provincial y la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), con el objetivo de consolidar un trabajo conjunto orientado al desarrollo de actividades educativas, culturales y científicas, así como a la implementación de proyectos de extensión e investigación.

El convenio suscripto tiene como propósito generar un vínculo formal y sostenible, promoviendo acciones conjuntas y coordinadas que permitan la ejecución mancomunada de propuestas y actividades en áreas de interés común. Para ello, las partes se comprometen al apoyo logístico necesario, conforme a lo que se establezca en acuerdos complementarios específicos.

Del acto, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, participaron la magíster Katia Stieben, vicerrectora de Experiencia Estudiantil y Profesionalización de la Universidad de la Cuenca del Plata junto al equipo de la institución; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; y la asesora general de Gobierno, Alejandra Ferreyra.

SOBRE LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

La Universidad de la Cuenca del Plata es una institución independiente, autofinanciada y de orientación humanista, con treinta años de trayectoria en el nordeste argentino. Cuenta con sedes y delegaciones regionales en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de un consolidado Sistema Institucional de Educación Digital (SIED).

La Universidad desarrolla un modelo pedagógico innovador, de enfoque constructivista, basado en el aprender haciendo, aprender conociendo y aprender siendo, orientado a la incorporación de carreras estratégicas para el desarrollo socioeconómico y cultural de la región, como Psicología, Ingeniería en Alimentos, Comercio Internacional, Nutrición y Fonoaudiología.

La institución inició su trayectoria académica en 1993, impulsada por la Fundación Jean Piaget, antecedida por el Instituto Modelo Jean Piaget.

