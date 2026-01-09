SECHEEP RECOMIENDA EVITAR RIESGOS ELÉCTRICOS DURANTE LAS LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante una nueva jornada de fuertes tormentas que afectan a gran parte del territorio provincial, SECHEEP recuerda y reitera a la comunidad una serie de recomendaciones fundamentales para priorizar la seguridad eléctrica y prevenir accidentes.

Las intensas lluvias, ráfagas de viento y descargas atmosféricas pueden provocar fallas en las redes de energía eléctrica, generando riesgos de electrocución. Por este motivo, la empresa energética provincial insiste en la importancia de extremar los cuidados y adoptar conductas preventivas.

Durante la madrugada de este viernes 9, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para casi toda la provincia del Chaco. En este contexto, SECHEEP difundió una serie de consejos para saber cómo actuar correctamente ante situaciones de riesgo eléctrico.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES

-No tocar cables caídos, postes ni estructuras metálicas cercanas.

-No retirar ramas u objetos que estén en contacto con líneas eléctricas.

-Mantenerse alejado de cables en la vía pública.

-No circular por zonas inundadas.

-Si ingresa agua al hogar, cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general y evitar manipular artefactos eléctricos.

Asimismo, se recuerda a la comunidad que ante emergencias eléctricas o interrupciones del servicio, se deben utilizar los canales oficiales de contacto de SECHEEP:

📞 Línea telefónica: 0800 7777 589

💬 WhatsApp: 364 4 377 044

📱 App: Secheep – Oficina Virtual Secheep

SECHEEP solicita a la población mantenerse informada, actuar con responsabilidad y priorizar la seguridad personal y familiar ante eventos climáticos adversos.

