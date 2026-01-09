LUEGO DE 25 AÑOS DE NEGOCIACIONES, LA UNIÓN EUROPEA APROBÓ EL ACUERDO CON EL MERCOSUR: ¿QUÉ SIGNIFICA?

Luego de más de un cuarto de siglo de negociaciones, la Unión Europea dio luz verde al acuerdo comercial con el Mercosur, un paso que habilita la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo y que se concreta en medio de fuertes resistencias internas, especialmente por parte del sector agropecuario europeo.

La decisión fue adoptada por los Estados miembros de la UE, que se pronunciaron a favor de la firma del pacto comercial provisional con el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay . Al tratarse de una competencia exclusiva comunitaria, el acuerdo no requiere la ratificación de los parlamentos nacionales.

Durante la reunión de embajadores permanentes ante la Unión Europea celebrada este viernes, se alcanzaron los apoyos necesarios para lograr la mayoría cualificada exigida —el respaldo del 55 % de los países que representen al menos el 65 % de la población del bloque —, según informó la presidencia chipriota de turno. Aunque no todos los países tomaron la palabra, las posiciones fueron suficientes para avanzar con el procedimiento.

Francia y Hungría ya habían anticipado su voto en contra, mientras que Bélgica optó por la abstención. De mantenerse estas posturas hasta el cierre del procedimiento escrito, previsto para las 17 horas, la decisión quedará formalmente aprobada por el Consejo de la UE.

Con este aval, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedará habilitada para firmar el acuerdo en nombre del bloque, algo que podría concretarse en Paraguay entre el lunes y el martes de la próxima semana, según fuentes comunitarias. Posteriormente, el Parlamento Europeo deberá otorgar su consentimiento.

El acuerdo podrá entrar en vigor de manera provisional una vez que sea ratificado por al menos un país del Mercosur. Sin embargo, quedará derogado cuando los veintisiete Estados miembros de la UE ratifiquen en conjunto el acuerdo de asociación, que incluye no solo el capítulo comercial, sino también compromisos políticos y de cooperación.

La aprobación fue posible gracias a la incorporación de nuevas salvaguardas destinadas a proteger a los productores agrícolas europeos, uno de los sectores más críticos del pacto. Los embajadores de los Veintisiete acordaron modificaciones al entendimiento político alcanzado en diciembre con el Parlamento Europeo, reforzando los mecanismos de defensa frente a un eventual impacto negativo del aumento de importaciones desde América Latina.

En particular, se ajustaron los márgenes que activan investigaciones y posibles medidas por parte de la Comisión Europea ante subas de importaciones o caídas de precios de productos considerados sensibles. Mientras que inicialmente se debatía un umbral del 10 % y luego del 8 %, finalmente se fijó en el 5%.

De este modo, la Comisión deberá iniciar una investigación si las importaciones de productos sensibles del Mercosur aumentan un 5 % respecto del promedio de los tres años anteriores o si sus precios resultan al menos un 5 % inferiores a los de productos europeos comparables. Entre los bienes incluidos en la lista figuran el pollo, la carne vacuna, los huevos, los cítricos y el azúcar.

Si se comprueba un perjuicio para los productores europeos, la UE podrá suspender de manera temporal las ventajas comerciales otorgadas a estas importaciones. El expediente de las salvaguardas será ahora remitido al Parlamento Europeo, que deberá validar el acuerdo en primera lectura antes de su aprobación definitiva por el Consejo.