EL GOBIERNO PROVINCIAL LLEVARÁ ELECTRICIDAD A ZONAS RURALES QUE NUNCA TUVIERON SERVICIO

El gobernador Leandro Zdero, a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos, puso en marcha “Luz Rural”, un programa integral de electrificación destinado a ampliar el acceso a la energía eléctrica en sectores rurales del Chaco.

Se trata de una política pública ejecutada íntegramente por el Estado provincial, que contempla tanto la provisión de materiales como la ejecución de las obras, con el objetivo de brindar respuestas concretas a familias que históricamente no contaban con este servicio esencial.

En una primera etapa, el programa proyecta beneficiar a más de 500 usuarios rurales mediante la construcción de aproximadamente 349 kilómetros de líneas de media tensión. La inversión supera los $4.500 millones en materiales y alcanza los $6.300 millones al incluir la mano de obra.

La iniciativa se implementa de manera articulada, a partir de los requerimientos de los usuarios y del relevamiento territorial realizado por la Subsecretaría de Energía, priorizando las necesidades de cada comunidad y garantizando una planificación eficiente.

“Luz Rural” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias, fortalecer el desarrollo productivo y promover el arraigo rural, consolidando una política de gestión que posiciona a la infraestructura como motor del crecimiento en todo el territorio provincial.

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