CON EL RESPALDO DE UNICEF, DESARROLLO HUMANO FORTALECE EL CUIDADO DE LA PRIMERA INFANCIA EN TODA LA PROVINCIA

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y con el acompañamiento de UNICEF, puso en marcha un ciclo de formación destinado a fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo de quienes se desempeñan en el cuidado de la primera infancia.

La propuesta, que tendrá una duración de siete meses, está orientada a equipos técnicos y personal de distintos dispositivos territoriales, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las comunidades en la protección de los derechos de niños y niñas.

La apertura de esta instancia formativa estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Gabriela Madzrevich; y la consultora de Salud y Primera Infancia de UNICEF, Claudia Castro, quien además es responsable de las capacitaciones. “Queremos garantizar lo mínimo, que son las condiciones de salud e higiene, para luego ir hacia lo máximo: que los niños puedan interactuar con el arte, el deporte y la cultura para desarrollarse en plenitud”, expresó Gutiérrez, al tiempo que remarcó que “el fortalecimiento del capital humano es clave para transformar las instituciones de cuidado”.

En esta primera etapa participan representantes de seis localidades: Pampa del Infierno, Basail, Presidencia Roque Sáenz Peña, Laguna Blanca, Fontana y Barranqueras. Los participantes se formarán como formadores, con la misión de replicar los contenidos en sus territorios, especialmente en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros Integrales de Fortalecimiento Familiar (CIFF).

El trayecto formativo está estructurado en cuatro ejes principales: Desarrollo Infantil, Habilidades Pedagógicas, Derechos, y Salud y Nutrición. A través de estos contenidos, se busca profesionalizar las prácticas de cuidado y consolidar equipos con herramientas actualizadas para el abordaje integral de la primera infancia.

Durante este primer encuentro, se combinaron instancias teóricas con dinámicas grupales y trabajo en comisiones técnicas, donde se analizaron los módulos de enseñanza y se definieron los cronogramas de implementación en cada territorio.

La iniciativa se enmarca en una agenda conjunta entre el Gobierno provincial y UNICEF, que continuará ampliándose con la incorporación de nuevas localidades y actores, fortaleciendo así una red de cuidado integral para las primeras infancias en todo el Chaco.

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