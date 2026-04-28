EDUCACIÓN CONTINÚA CON LA CAPACITACIÓN “APRENDO LEYENDO” PARA FORTALECER LA LECTURA EN EL PRIMER CICLO

El Ministerio de Educación llevó adelante la segunda capacitación sincrónica virtual del programa “Aprendo Leyendo”, en el marco del Programa de Formación Docente Continua Red Aprende. La propuesta está destinada a docentes del primer ciclo del nivel Primario y cuenta con la participación de alrededor de 7.000 educadores de unas 1.000 instituciones de toda la provincia.

El director de Educación Superior, Luis Monzón, destacó ayer que el programa no solo apunta a la formación docente, sino también a un acompañamiento permanente en las aulas. En ese sentido, señaló que el equipo de Intelexia, encargado del dictado del trayecto, visitó recientemente la provincia para relevar el nivel de lectura y escritura de los estudiantes.

Monzón subrayó además el impacto directo de esta política en el aula: “Los docentes que se están capacitando están frente a alumnos de primero, segundo y tercer grado, por lo que las transformaciones que buscamos se producen en el proceso de enseñanza diaria”.

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, remarcó los avances registrados a partir de la implementación del programa. Explicó que el enfoque pedagógico trabaja sobre la conciencia fonológica, el ճանաչimiento de las letras, la fluidez lectora y la comprensión de textos. Además, recordó que se distribuyeron más de 300 mil libros, materiales didácticos y guías para docentes.

La funcionaria indicó que, según evaluaciones externas, se evidencian mejoras en los niveles de lectura y comprensión en estudiantes del primer ciclo, y valoró el compromiso docente: “Es muy importante poder hacer seguimiento y evaluación para saber dónde estamos parados y cómo seguir mejorando”.

En la misma línea, la directora de Nivel Primario, Natalia Hauptmann, sostuvo que esta formación fortalece el compromiso asumido por la gestión en materia de alfabetización. “Estamos muy conformes con el alcance de la convocatoria, que involucra a más de 7.000 docentes trabajando para mejorar los desempeños en el nivel Primario”, expresó.

A su turno, la capacitadora de Intelexia, Florencia Aguilar, afirmó que el objetivo central del programa es lograr que los estudiantes comprendan lo que leen. “En 2026 buscamos sostener el trabajo realizado el año pasado y aprovechar al máximo esta oportunidad para potenciar los resultados”, señaló.

La jornada contó también con la participación de la coordinadora del Plan Provincial de Alfabetización, Alba Granada, y el compromiso del Gobierno provincial con la mejora de la calidad educativa desde los primeros años de escolaridad.

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