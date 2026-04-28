SE INVESTIGA INCIDENTE CON ARMA DE FUEGO EN COLONIAS UNIDAS

La Jefatura de Policía informa que, en la madrugada de este martes, se registró un grave incidente en la Comisaría de Colonias Unidas que involucró a personal policial de turno y derivó en la inmediata intervención de órganos de control y la justicia.

Desarrollo del hecho

Alrededor de las 04:30, se tomó conocimiento de que un Oficial, por causas que son objeto de investigación, accionó efectuó varios disparos dentro del sector de la guardia de prevención de la unidad. Como consecuencia del hecho, un Agente resultó con una herida de arma de fuego en su brazo izquierdo.

El efectivo lesionado fue asistido en primera instancia en el nosocomio local y luego derivado al Hospital Félix A. Pertile de General San Martín. Según el parte médico, presenta una fractura multifragmentaria de la diáfisis humeral, por lo cual se dispuso su traslado al Hospital Perrando de Resistencia para una atención de mayor complejidad.

Actuaciones periciales y administrativas

Bajo la supervisión de la Ayudante Fiscal N° 2 de General San Martín, Dra. Valeria Verón, y el Gabinete Científico, se realizaron las pericias en el lugar, procediéndose al secuestro del arma reglamentaria Bersa 9mm, vainas servidas, cartuchos y el equipo de telefonía del oficial involucrado. Además, el Oficial fue detenido y trasladado para los exámenes toxicológicos y forenses ordenados por la fiscalía interviniente.

Medidas institucionales

Por disposición del Ministro de Seguridad, el Órgano de Control Institucional (OCI) tomó intervención directa y se le inició un sumario administrativo al efectivo policial, también fue separado del servicio con retenciones de haberes.

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