EL GOBIERNO CONFIRMÓ CUÁL SERÁ EL MONTO DEL AGUINALDO PARA JUBILADOS DE ANSES
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año.
Cómo se compondrá el aguinaldo de diciembre
Con el nuevo aumento del 2,3 %, la jubilación mínima pasará a ubicarse cerca de $340.755,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) rondará los $272.597,08 y las Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) ascenderán a aproximadamente $238.522,43.
Lo que cobrarán las prestaciones
Jubilación mínima diciembre 2025:
- Noviembre: $333.085,39
- Diciembre con aumento: $340.755,35
- Con aguinaldo (mitad del mejor haber del semestre): $510.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $580.000 aprox.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Noviembre: $266.468,31
- Diciembre con aumento: $272.597,08
- Con aguinaldo: $408.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $475.000 aprox.
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez:
- Noviembre: $233.159,77
- Diciembre con aumento: $238.522,43
- Con aguinaldo: $357.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $425.000 aprox.
Pensión Madre de 7 hijos:
- Noviembre: $333.085,39
- Diciembre con aumento: $340.755,35
- Con aguinaldo: $510.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $580.000 aprox.
Asignación Universal por Hijo (AUH):
- Noviembre: $119.691
- Diciembre con aumento: $122.448
AUH por hijo con discapacidad:
Noviembre: $389.733
Diciembre con aumento: $398.693
Asignación Familiar por Hijo (SUAF):
- Noviembre: $59.851
- Diciembre con aumento: $61.228
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:
- Noviembre: $194.873
- Diciembre con aumento: $199.358