EL GOBIERNO CONFIRMÓ CUÁL SERÁ EL MONTO DEL AGUINALDO PARA JUBILADOS DE ANSES

El Gobierno confirmó cuál será el monto del aguinaldo para jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.

Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.

El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.

Cómo se compondrá el aguinaldo de diciembre Con el nuevo aumento del 2,3 %, la jubilación mínima pasará a ubicarse cerca de $340.755,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) rondará los $272.597,08 y las Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) ascenderán a aproximadamente $238.522,43.

El aguinaldo de diciembre equivaldrá al 50 % del mejor haber del segundo semestre, por lo que los jubilados que cobran la mínima percibirán una suma adicional cercana a $170.000, dependiendo del cálculo final que determine el organismo previsional.