Luego de que el jurado popular hallara culpable por el homicidio de Cecilia Strzyzowski a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes primarios del hecho, la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, expresó su “satisfacción por el deber cumplido”.

Cabe mencionar que el delito está caratulado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género y en el marco del juicio también Fabiana González y Gustavo Obregón fueron encontrados culpables del delito de encubrimiento agravado; Gustavo Melgarejo culpable del delito menor de encubrimiento simple y Griselda Reinoso fue encontrada no culpable.

En diálogo con el móvil de CIUDAD TV, la funcionaria comentó “que en el momento de sentencia pensaba en Cecilia y en lo cruel que habrá sido para ella mirarle a la cara cuando la estaba matando a su pareja, a la persona que le debería dar seguridad. Eso tuve en ese momento en la cabeza. Pero ya se terminó, ya Cecilia descansa en paz y creo que fue el deseo de todos los chaqueños liberar esta carga emocional de todos. Se vivió en la plaza de esa manera”.

En cuanto a las dos personas que recuperaron su libertad, Melgarejo por una pena menor y Reinoso por no hallarse culpable de delito alguno, Valenzuela mencionó que tomó conocimiento de esto luego de la audiencia, pero consideró que “si a Juez lo permitió está bien, son los tiempos que corren para el delito menor”.

Contó que mantuvo comunicación telefónica con Gloria, la madre de Cecilia, “inmediatamente después del fallo”. “Estaba muy emocionada, ella estaba muy esperanzada con esto ya el viernes y el sábado a la mañana me dijo que nos agradecía a todos por el trabajo, independientemente del resultado de la sentencia. Y que este era el primer cumpleaños después de dos años que iba a festejárselo a Ángela y dedicarle de acá en adelante la vida a Ángela porque sentía como una culpa de haberse dedicado estos dos años a transitar el duelo por Cecilia. Fue todo muy justo”, sostuvo.

Consultada por su análisis político si se quiere de este horroroso escenario que tiene como protagonistas a dirigentes sociales, Valenzuela afirmo: “Yo creo que esta gente, lamentablemente nos tuvo presos a los chaqueños, a los resistencianos. No sé si vieron con el énfasis que los colectiveros tocaban bocina ese día, pudieron hacer el recorrido en sus colectivos todo el tiempo. Esto vino a desenmascarar un entramado de corrupción tan grande que no se podía creer que gente sin ninguna preparación pudiera ser docente, director; gente que se manejaba con violencia aunque quisiera mostrarse como solidaria luego. Esa carga la tenia toda la sociedad”.

“Esto era justicia por Cecilia, pero también era pensar qué va a pasar si esta gente sale. Mucha gente me preguntó qué iba a hacer el Gobernador si a Emerenciano lo dejaban libre. Yo tenia el convencimiento de que no iba a ser así pero mucha gente dudaba de eso”, refirió la funcionaria.

Recordó que en una de las primeras marchas de pedido de Justicia por Cecilia, se le acercó la madre de Lola Chomnalez, la adolescente chaqueña de 15 años asesinada en 2014 en playas uruguayas, “y nos dijo a una amiga y a mí algo que me pareció terrible en ese momento, que la sangre de Cecilia iba a ser que se libere de toda la mafia el Chaco y, a la postre, creo que eso es lo que sucedió”, dijo y habló de dirigentes piqueteros “millonarios” con dinero que nunca llegó a la gente. “Esta gente, además de eso, eran asesinos”, subrayó.