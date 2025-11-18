Jubilaciones y prestaciones sociales: ANSES publicó el calendario de pago de 2026

Haberes mensuales que superan el haber mínimo, los pagos se realizarán el 23 de enero para documentos terminados en 0 y 1, el 26 de enero para 2 y 3, el 27 de enero para 4 y 5, el 28 de enero para 6 y 7, y el 29 de enero para 8 y 9.

Febrero 2026

Para quienes reciben Pensiones No Contributivas, los pagos comenzarán el 9 de febrero para documentos terminados en 0 y 1, continuando el 10 para terminaciones en 2 y 3, el 11 para 4 y 5, el 12 para 6 y 7, y el 13 para 8 y 9.

Los beneficiarios del SIPA cuyos haberes no superan el haber mínimo cobrarán en fechas escalonadas: el 9 de febrero para documentos terminados en 0, el 10 para 1, el 11 para 2, el 12 para 3, el 13 para 4, el 18 para 5, el 19 para 6 y 7, y el 20 para 8 y 9.

En el caso de los beneficiarios del SIPA cuyos haberes superan el haber mínimo, los pagos se realizarán el 23 de febrero para documentos terminados en 0 y 1, el 24 para 2 y 3, el 25 para 4 y 5, el 26 para 6 y 7, y el 27 para 8 y 9.

Marzo 2026

Para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, los pagos comenzarán el 9 de marzo para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, continuando el 10 de marzo para terminaciones en 2 y 3, el 11 de marzo para 4 y 5, el 12 de marzo para 6 y 7, y el 13 de marzo para 8 y 9.

En el caso de los titulares del SIPA cuyos haberes mensuales no superen el haber mínimo, el cronograma inicia el 9 de marzo para documentos finalizados en 0, sigue el 10 de marzo para terminación en 1, el 11 de marzo para 2, el 12 de marzo para 3, el 13 de marzo para 4, el 16 de marzo para 5, el 17 de marzo para 6, el 18 de marzo para 7, el 19 de marzo para 8 y el 20 de marzo para 9.

Para quienes perciben haberes que superan haber mínimo, los pagos se realizarán el 23 de marzo de 2026 para documentos terminados en 0 y 1, el 25 de marzo para 2 y 3, el 26 de marzo para 4 y 5, el 27 de marzo para 6 y 7, y el 30 de marzo para 8 y 9.

Abril 2026

Para quienes perciben Pensiones No Contributivas, los pagos comenzarán el 10 de abril para documentos finalizados en 0 y 1, continuando el 13 de abril para terminaciones en 2 y 3, el 14 de abril para 4 y 5, y el 15 de abril para 6, 7, 8 y 9.

En el caso de los beneficiarios del SIPA cuyos haberes no superan haber mínimo, el cronograma inicia el 10 de abril para documentos terminados en 0, sigue el 13 de abril para 1, el 14 de abril para 2, el 15 de abril para 3, el 16 de abril para 4, el 17 de abril para 5, el 20 de abril para 6, el 21 de abril para 7, el 22 de abril para 8 y el 23 de abril para 9.

Para quienes superan haber mínimo, los pagos se realizarán el 24 de abril para documentos finalizados en 0 y 1, el 27 de abril para 2 y 3, el 28 de abril para 4 y 5, el 29 de abril para 6 y 7, y el 30 de abril para 8 y 9.

Mayo 2026

Para quienes perciben haberes mensuales del SIPA que no superan el haber mínimo, los depósitos se realizarán entre el 11 y el 21 de mayo, de acuerdo con la terminación del documento: los terminados en 0 cobrarán el 11 de mayo, los finalizados en 1 el 12 de mayo, y así sucesivamente hasta los terminados en 9, que recibirán el pago el 21 de mayo.

En el caso de los beneficiarios cuyos haberes mensuales superan el haber mínimo, el cronograma inicia el 22 de mayo para documentos terminados en 0 y 1, continúa el 26 de mayo para los finalizados en 2 y 3, el 27 de mayo para los terminados en 4 y 5, el 28 de mayo para los que finalizan en 6 y 7, y concluye el 29 de mayo para los documentos terminados en 8 y 9.

El pago de las pensiones no contributivas se distribuirá en cinco grupos: los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el 11 de mayo, los que finalizan en 2 y 3 el 12 de mayo, los terminados en 4 y 5 el 13 de mayo, los que concluyen en 6 y 7 el 14 de mayo, y los finalizados en 8 y 9 el 15 de mayo.

Junio 2026

Para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, los pagos comenzarán el 8 de junio para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, y continuarán de manera escalonada hasta el 12 de junio para los terminados en 8 y 9.

En el caso de los titulares del SIPA cuyos haberes mensuales no superen el haber mínimo, el cronograma inicia el 8 de junio para documentos finalizados en 0 y se extiende hasta el 22 de junio para los terminados en 9.

Para quienes perciben haberes superiores al haber mínimo, los pagos se distribuirán entre el 23 y el 29 de junio, según la terminación del documento.

Julio 2026

Para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, los pagos comenzarán el 8 de julio para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Los siguientes grupos recibirán sus haberes el 10 de julio (documentos finalizados en 2 y 3), el 13 de julio (4 y 5), el 14 de julio (6 y 7) y el 15 de julio (8 y 9).

En el caso de los beneficiarios del SIPA cuyos haberes mensuales no superen el haber mínimo, el cronograma inicia el 8 de julio para documentos terminados en 0. Los pagos continuarán el 10 de julio (1), el 13 de julio (2), el 14 de julio (3), el 15 de julio (4), el 16 de julio (5), el 17 de julio (6), el 20 de julio (7), el 21 de julio (8) y el 22 de julio (9).

Para quienes perciben haberes mensuales que superan el haber mínimo, el esquema comienza el 23 de julio para documentos terminados en 0 y 1, sigue el 24 de julio (2 y 3), el 27 de julio (4 y 5), el 28 de julio (6 y 7) y el 29 de julio (8 y 9).

Agosto 2026

El grupo de Pensiones No Contributivas recibirá sus pagos entre el 10 y el 14 de agosto de 2026, distribuidos en cinco grupos según la terminación del documento.

Para quienes perciben haberes mensuales del SIPA que no superan el haber mínimo, el cronograma inicia el 10 de agosto de 2026 para documentos finalizados en 0, y continúa de forma escalonada hasta el 24 de agosto de 2026 para los terminados en 9. En el caso de los beneficiarios cuyos haberes superan el haber mínimo, los pagos se realizarán entre el 25 y el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la terminación del documento.

Septiembre 2026

Para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, los pagos comenzarán el 8 de septiembre para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, continuando el 9 de septiembre para terminados en 2 y 3, el 10 de septiembre para 4 y 5, el 11 de septiembre para 6 y 7, y el 14 de septiembre para 8 y 9.

En el caso de los beneficiarios del SIPA cuyos haberes no superen el haber mínimo, el cronograma inicia el 8 de septiembre para documentos finalizados en 0, el 9 de septiembre para 1, el 10 de septiembre para 2, el 11 de septiembre para 3, el 14 de septiembre para 4, el 15 de septiembre para 5, el 16 de septiembre para 6, el 17 de septiembre para 7, el 18 de septiembre para 8 y el 21 de septiembre para 9.

Para quienes superen el haber mínimo, los pagos se realizarán el 22 de septiembre para documentos terminados en 0 y 1, el 23 de septiembre para 2 y 3, el 24 de septiembre para 4 y 5, el 25 de septiembre para 6 y 7, y el 28 de septiembre para 8 y 9.

Octubre 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas recibirán sus haberes según la terminación de su documento: quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1 podrán cobrar desde el 8 de octubre, mientras que los terminados en 2 y 3 accederán al pago a partir del 9 de octubre. Los documentos que concluyen en 4 y 5 tendrán disponible el cobro desde el 13 de octubre, los terminados en 6 y 7 desde el 14 de octubr, y finalmente, los que finalizan en 8 y 9 podrán hacerlo a partir del 15 de octubre.

Para los titulares del SIPA cuyos haberes mensuales no superan haber mínimo, el cronograma se distribuye de la siguiente manera: documentos terminados en 0 cobrarán desde el 8 de octubre, en 1 desde el 9 de octubre, en 2 desde el 13 de octubre, en 3 desde el 14 de octubre, en 4 desde el 15 de octubre, en 5 desde el 16 de octubre, en 6 desde el 19 de octubre, en 7 desde el 20 de octubre, en 8 desde el 21 de octubre y en 9 desde el 22 de octubre.

En el caso de los beneficiarios del SIPA cuyos haberes mensuales superan el haber mínimo, los pagos se realizarán de la siguiente forma: documentos terminados en 0 y 1 podrán cobrar desde el 23 de octubre, en 2 y 3 desde el 26 de octubre, en 4 y 5 desde el 27 de octubre, en 6 y 7 desde el 28 de octubre y en 8 y 9 desde el 29 de octubre.

Noviembre 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas recibirán sus haberes según la terminación de su documento: quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1 podrán cobrar desde el 9 de noviembre, mientras que los terminados en 2 y 3 lo harán a partir del 10 de noviembre. Los grupos con documentos finalizados en 4 y 5 accederán al pago desde el 11 de noviembre, los terminados en 6 y 7 desde el 12 de noviembre, y los que concluyen en 8 y 9 desde el 13 de noviembre.

Para los beneficiarios del SIPA cuyos haberes mensuales no superan el haber mínimo, el cronograma se distribuye de la siguiente manera: documentos terminados en 0 cobrarán desde el 9 de noviembre, en 1 desde el 10 de noviembre, en 2 desde el 11 de noviembre, en 3 desde el 12 de noviembre, en 4 desde el 13 de noviembre, en 5 desde el 16 de noviembre , en 6 desde el 17 de noviembre , en 7 desde el 18 de noviembre, en 8 desde el 19 de noviembre y en 9 desde el 20 de noviembre.

En el caso de los beneficiarios del SIPA cuyos haberes mensuales superan el haber mínimo, los pagos se realizarán para documentos terminados en 0 y 1 a partir del 24 de noviembre, en 2 y 3 desde el 25 de noviembre, en 4 y 5 desde el 26 de noviembre, en 6 y 7 desde el 27 de noviembre y en 8 y 9 desde el 30 de noviembre.

Diciembre 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas recibirán sus haberes según la terminación de su documento: quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1 podrán cobrar desde el 9 de diciembre, mientras que los terminados en 2 y 3 accederán al pago a partir del 10 de diciembre. Aquellos con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tendrán disponible el cobro desde el 11 de diciembre.

Para los beneficiarios del SIPA cuyos haberes mensuales no superen el haber mínimo, el cronograma se organiza de la siguiente manera: documentos terminados en 0 cobrarán desde el 9 de diciembre; los finalizados en 1, desde el 10 de diciembre; los terminados en 2, a partir del 11 de diciembre; los que concluyen en 3, desde el 14 de diciembre ; los terminados en 4, 5 y 6, desde el 15 de diciembre; y quienes tengan documentos finalizados en 7, 8 y 9 podrán cobrar a partir del 16 de diciembre.

En el caso de los beneficiarios del SIPA cuyos haberes mensuales superen el haber mínimo, el pago se realizará de la siguiente forma: documentos terminados en 0 y 1 cobrarán desde el 17 de diciembre; los finalizados en 2 y 3, desde el 18 de diciembre; los terminados en 4 y 5, a partir del 21 de diciembre; los que concluyen en 6 y 7, desde el 22 de diciembre; y quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9 podrán cobrar a partir del 23 de diciembre.