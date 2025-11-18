DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL: ¿FERIADO O DÍA NO LABORABLE?

El calendario de 2025 llega a su tramo final con una modificación clave: el Gobierno oficializó un cambio en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional y sumó un día no laborable con fines turísticos. El resultado es un fin de semana largo con dos figuras distintas en términos legales y laborales.

El 20 de noviembre es un feriado nacional trasladable. Para 2025, la conmemoración se movió al lunes 24, lo que implica una jornada de descanso obligatorio en todo el país.

Si un trabajador debe prestar servicios ese día, la remuneración corresponde pagarse al 100% adicional, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo para los feriados nacionales.

El viernes 21 de noviembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos. En esta categoría, la decisión recae en cada empleador: puede otorgar el descanso o mantener la actividad.

Si se trabaja, la jornada se paga como un día común; si se concede libre, no debe descontarse del salario ni compensarse posteriormente. Es una herramienta habitual que utiliza el Poder Ejecutivo para estimular el turismo interno.

¿Por qué se conmemora el Día de la Soberanía?

La fecha recuerda la Vuelta de Obligado de 1845, cuando fuerzas argentinas resistieron el avance de una flota anglo-francesa que pretendía imponer la libre navegación de los ríos interiores y operar comercialmente sin someterse a la Confederación Argentina.

Bajo el mando de Lucio Mansilla, el gobierno de Juan Manuel de Rosas dispuso gruesas cadenas cruzadas en el Paraná y baterías de artillería sobre las barrancas para impedir el paso de los buques de guerra.

La resistencia obligó a las potencias extranjeras a desistir. Años después, Gran Bretaña (1849) y Francia (1850) firmaron tratados que reconocieron la soberanía argentina sobre sus ríos y finalizaron el bloqueo.

¿Qué feriados quedan en 2025?