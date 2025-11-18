LAS PALMAS: SAMEEP OPTIMIZA EQUIPOS DE BOMBEO PARA FORTALECER EL SERVICIO, DE CARA AL VERANO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: ENVÍANOS INFORMACIÓN, AUDIOS, MENSAJES AL 3644-688080 Y AL 3644-404921

Estas tareas permitirán fortalecer la prestación del servicio de agua potable para usuarios de La Leonesa, Las Palmas, General Vedia y los parajes Naranjito y San Carlos.

En el marco del Programa de Mantenimiento de Servicios que Sameep ejecuta en toda la zona, y tras la reciente intervención de saneamiento de cuencas cloacales realizada en La Leonesa, la empresa avanza ahora con trabajos destinados a optimizar los equipos de bombeo en la toma de río, de Las Palmas.

Actualmente, los agentes de Sameep llevan adelante el reemplazo del eje en uno de los tres equipos de bombeo que integran la toma del río en Las Palmas. Durante el desarrollo de los trabajos podrían registrarse momentos de baja presión, aunque se trata de situaciones temporales. Una vez finalizadas las tareas, el sistema operará con mayor eficiencia, beneficiando a todas las localidades abastecidas.

El objetivo es tener todas las instalaciones en condiciones

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó que “estas tareas de mantenimiento se realizan con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable en la zona, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de la temporada estival, donde habrá más demanda del servicio”.

Asimismo, remarcó que “el objetivo es tener todas las instalaciones en condiciones para ofrecer una mejor prestación y actuar con rapidez ante cualquier contingencia para que no se resienta el servicio”.

Por su parte, el coordinador de Zona I, Jonathan Roa, subrayó: “Destacamos el compromiso de los trabajadores, que en todo momento realizan tareas para que cada chaqueño cuente con el servicio. Este programa de mantenimiento que estamos ejecutando redundará en una mejor prestación de agua potable en las distintas localidades”.

Relacionado