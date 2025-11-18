AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: ENVÍANOS INFORMACIÓN, AUDIOS, MENSAJES AL 3644-688080/3644-404921

_Martes 18 de noviembre_

👉 *Semana Mundial del Prematuro, actividades en el Hospital Perrando:*

_Lugar: Salón de Docencia del Servicio de Neonatología._

10 hs Charla: «Retinopatía del Prematuro» a cargo del Dr. Gerardo

Gemetro, médico oftalmólogo.

Lugar: Pastilla 1

10.30 hs Charla: «Pesquisa Neonatal» a cargo del Servicio de

Pesquisa Neonatal.

Lugar: Pastilla 1

11 Hs Charla: «Neurodesarrollo» a cargo del Servicio de

Kinesiología de Neonatología.

🤗💪 Los esperamos‼️

