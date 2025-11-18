AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
_Martes 18 de noviembre_
👉 *Semana Mundial del Prematuro, actividades en el Hospital Perrando:*
_Lugar: Salón de Docencia del Servicio de Neonatología._
10 hs Charla: «Retinopatía del Prematuro» a cargo del Dr. Gerardo
Gemetro, médico oftalmólogo.
Lugar: Pastilla 1
10.30 hs Charla: «Pesquisa Neonatal» a cargo del Servicio de
Pesquisa Neonatal.
Lugar: Pastilla 1
11 Hs Charla: «Neurodesarrollo» a cargo del Servicio de
Kinesiología de Neonatología.
🤗💪 Los esperamos‼️