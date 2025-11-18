NBCH AMPLÍA EL BENEFICIO DE CUENTAS REMUNERADAS A PROFESIONALES DE COLEGIOS Y CONSEJOS

Profesionales chaqueños pueden hacer rendir su dinero con intereses automáticos todos los días. Más rendimiento, sin trámites y con disponibilidad total.

En el marco del mes de su 31° aniversario, Nuevo Banco del Chaco amplía beneficios para sus clientes y desde noviembre, las cuentas de los profesionales que perciben sus honorarios a través de colegios y consejos profesionales también se remuneran.

De esta manera, contadores, abogados, magistrados, escribanos y martilleros; médicos y profesionales de la salud; arquitectos, ingenieros, agrimensores y profesionales técnicos asociados a sus respectivos colegios y consejos comenzarán a obtener rendimientos automáticos sobre el saldo disponible en sus cuentas NBCH24, sin necesidad de realizar gestiones ni mover su dinero.

Esta decisión consolida a NBCH como uno de los pocos bancos del país que remunera saldos de cuentas, reafirmando así su compromiso de ofrecer soluciones financieras e innovadoras que acompañen a todos los sectores de la provincia.

La remuneración de cuentas genera intereses diarios sobre los fondos disponibles, que se acreditan automáticamente al final del día. Los clientes pueden seguir utilizando su dinero en cualquier momento para realizar pagos, compras, transferencias o inversiones, sin restricciones ni riesgos.

El monto máximo a remunerar es de $800.000, y para saldos superiores se pueden aprovechar las distintas opciones de inversión disponibles en Fondos24 (Money Market) o plazo fijo, también desde NBCH24, con rendimientos superiores, disponibilidad inmediata y la mejor tasa del mercado.

Con NBCH24 los profesionales pueden gestionar todo desde un mismo lugar: pagos de servicios, transferencias inmediatas, inversiones en plazo fijo y moneda extranjera, préstamos, consultas de tarjetas, y mucho más.

Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso con el crecimiento de los chaqueños, brindando más beneficios y trabajando para estar a la vanguardia del sistema financiero.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

