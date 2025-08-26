EL GOBERNADOR ZDERO HABILITÓ LAS REFACCIONES INTEGRALES DE BROMATOLOGÍA Y DE ESTADÍSTICA SANITARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambas áreas funcionan en el mismo edificio, ubicado en Resistencia.“Estamos revalorizando dos áreas centrales del sistema de Salud, cuya infraestructura se encontraba muy deteriorada”, dijo el primer mandatario provincial.

Este martes, el gobernador Leandro Zdero inauguró las refacciones integrales del edificio donde funcionan las Direcciones de Bromatología y de Estadística Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia. Se trata de una obra reactivada por la gestión de gobierno, largamente esperada por trabajadores del sector. “Estamos haciendo un abordaje integral para transformar nuestro sistema sanitario y de manera planificada dar respuestas concretas”, subrayó el mandatario.

La obra fue retomada hace un año y medio a partir de la regularización de la deuda existente con la empresa y readecuación del plan. “Se trata de dos áreas centrales que estamos revalorizando, Estadísticas por la importancia que tienen los datos que proveen para la toma de decisiones y Bromatología por los controles preventivos que realiza para garantizar la comercialización de productos aptos”, remarcó Zdero.

En la Dirección de Estadísticas se llevó a cabo una refacción integral en las áreas operativas y de atención al público, además de sanitarios, instalaciones eléctricas y cubiertas. “Al inicio de gestión recibimos un edifico muy deteriorado, y gracias a una buena planificación hemos llevado adelante esta obra tan importante para un área que es de vital importancia en materia de salud”, subrayó el gobernador.

Participaron también de la inauguración los ministros de Salud Sergio Rodríguez y de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez.

Dos áreas claves para el sistema de salud

El ministro Domínguez destacó la reactivación de la obra “tan importante para el sistema de salud, para los trabajadores y para la sociedad misma”. El ministro de Salud destacó la decisión del gobernador Zdero de poner en valor el trabajo que llevan adelante ambas direcciones. “Su labor fue invisibilizada por mucho tiempo, ya que no tienen un vínculo directo con la población como los servicios asistenciales; sin embargo, su labor es central para la toma de decisiones en materia de salud (Estadísticas) y para la prevención de enfermedades (Bromatología)”, explicó Rodríguez.

En ese contexto indicó que en la forma en que recibieron el Ministerio de Salud era imposible gestionar ya que no había datos ni estadísticas certeras. “Todo lo que no puede ser cuantificado o medido, difícilmente pueda ser modificado. Por eso es tan importante contar con información precisa sobre tendencias y evoluciones para tomar las medidas adecuadas que permitan transformar la realidad”, reiteró.

De igual manera destacó el sector de Bromatología que cuenta con un laboratorio de referencia para todo el Nordeste y periódicamente recibe consultas de productores y empresas de toda la región. También es referencia a nivel nacional en algunas áreas específicas. “Bromatología tiene una implicancia central en las políticas de prevención, porque si tenemos alimentos saludables, tendremos una población mucho más saludable también”, concluyó.

