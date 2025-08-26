DIVISION PATRULLA PREVENTIVA ATRAPAN A DOS CIUDADANOS CON 100 METROS DE CABLE DE ALUMBRADO PÚBLICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El trabajo policial estuvo a cargo del Servicio Externo, quienes vieron a los sujetos en moto con el rollo del cableado.

Esta siesta al estar en recorridas preventivas por la zona del Asentamiento Caraguata, cuando al estar por la Chacra 24, vieron a dos individuos que circulaban en un motovehículo y el acompañante trasladaba varios metros de cable color negro.

Los interceptaron y consultaron la procedencia del rollo que llevaban, pero estos no pudieron justificar la tenencia.

Por ello, solicitaron la presencia de un patrullero, para trasladar los secuestros y los aprehendidos de 21 y 37 años, a la comisaria jurisdiccional.

