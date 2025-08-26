MARTÍN MENEM SALIÓ A DESMENTIR TENER UNA CUENTA SECUNDARIA EN X: «OPERACIÓN BERRETA»

Frente a la repercusión que tomó el tema, Menem decidió salir a aclarar la situación desde su perfil oficial. Allí escribió: “No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación BERRETA por favor. Gracias”. El descargo, más allá de la desmentida, volvió a ponerlo bajo la lupa: lejos de ser un episodio aislado, su reacción se suma a una larga lista de cruces que viene acumulando en redes sociales, donde con frecuencia apela al tono confrontativo antes que a una respuesta institucional.

La cuenta “Praetor del León” no es la primera en suplantar identidades de dirigentes libertarios ni en intentar sembrar confusión respecto de la interna que atraviesa el oficialismo. Sin embargo, la manera en que Menem encaró la desmentida dejó entrever cierta incomodidad: optó por calificar todo como una “operación berreta”, sin dar mayores detalles ni aportar precisiones sobre cómo el espacio político que integra piensa abordar la proliferación de perfiles falsos que hablan en nombre de referentes del Gobierno.

El episodio, menor en apariencia, refleja un problema mayor para Menem: su dificultad para administrar la exposición pública y la necesidad constante de desmarcarse de situaciones que lo incomodan. En lugar de llevar claridad con un comunicado formal desde la Cámara baja, eligió un posteo corto en X que rápidamente se llenó de respuestas críticas y burlas.

La polémica por la cuenta “Praetor del León” también expone cómo algunos sectores aprovechan el ruido digital para instalar mensajes en primera persona que, por su estilo, parecen auténticos. Y al mismo tiempo desnuda que Menem, en su rol institucional, parece más preocupado por descalificar adversarios que por marcar distancia con profesionalismo frente a estas maniobras.