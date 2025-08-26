AGENTES DE LA DIVISION CAMINANTES DETUVIERON A DOS MECHEROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los sujetos habían sustraído desde una tienda de ropas, cinco buzos.

La encargada del local, los vio y salió tras ellos. Al ver a los efectivos que custodian el micro centro, les aviso de la situación y estos los siguieron.

Ambos ciudadanos fueron detenidos en Santa María de Oro al 330 aproximadamente, en poder de estos incautaron cinco buzos de diferentes marcas y colores, siendo llevados a la División Medicina Legal y luego alojados en la Comisaría Segunda Metropolitana bajo la causa “Supuesto Hurto”.-

