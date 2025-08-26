PERSONAL DE ECOM SE LESIONO EN UN TECHO Y BOMBEROS ACUDIERON AL RESCATE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El empleado de la empresa, realizaba trabajos de mantenimiento en una casa cuando se lesiono.

Desde el domicilio, llamaron al Servicio de Emergencias 911 para contar lo acontecido y desde la sala de Despacho, dieron intervención a la Sección Rescate y Salvamento, quienes acudieron de inmediato.

El incidente laboral se produjo cerca de las 13:40, en Santa María de Oro al 2000 aproximadamente, donde un operario de Ecom, realizaba tareas de rutina en el techo de la morada.

Por causas que se desconocen, el ciudadano sufrió una lesión que le impedía descender por la escalera y que lo obligo a permanecer sobre la loza, siendo auxiliado por los agentes de Bomberos, quienes mediante el despliegue de una escalera de aluminio de dos tramos, donde se inmovilizo al ciudadano con collarín y tabla rígida, para luego realizar el descenso por medio de técnica de rescate con cuerdas y sistemas de deslizamiento para que pueda recibir asistencia médica.

Seguido a ello, el lesionado de 47 años, fue llevado al Hospital Perrando, donde ingreso con el diagnostico de “Fractura Cerrada de Pierna Derecha” y posterior a ello, internado en un Sanatorio céntrico.-

