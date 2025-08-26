QUITILIPI UN HOMBRE FUE DEMORADO CON COCAÍNA Y MARIHUANA EN EL BARRIO SOL NACIENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento se realizó esta siesta, alrededor de las 15 horas.

En la tarde de este martes, alrededor de las 15, personal de la Comisaría de Quitilipi intervino en un procedimiento por presunta infracción a la Ley 23.737 en función de la Ley Provincial 2304-N de narcomenudeo, en un predio ubicado en barrio Sol Naciente.

Durante el operativo fue demorado un hombre de 28 años, quien tenía en su poder un envoltorio con una sustancia blanquecina y otro con una sustancia verdosa, que tras las pruebas de campo realizadas por la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña dieron resultado positivo en cocaína con un pesaje de 4,1 gramos y marihuana con 0,7 gramos.

El demorado fue conducido a la unidad para continuar la causa.

Relacionado