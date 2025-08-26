SAENZ PEÑA OPERATIVO CERROJO: DETIENEN AL PRESUNTO AUTOR DE UN ROBO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron una moto y prendas de vestir.

Un joven de 25 años fue detenido en la causa supuesto robo con arma, este martes a las 14:30 en el barrio Mitre de Sáenz Peña. El operativo cerrojo se puso en marcha luego de la denuncia de una ciudadana que manifestó que dos hombres en una 110 color rojo le sustrajeron su celular Samsung A 22 y la amenazaron con un hierro.

Los efectivos analizaron las cámaras e identificaron a uno de los autores. Por ello, montaron un operativo cerrojo en el barrio Mitre, allí detuvieron al joven de 25 años, con vestimenta descripta por la mujer y que se observaba en las cámaras de seguridad.

Además, secuestraron una motocicleta Corven 110 color rojo, una gorra y antejo. También detuvieron un hombre de 31 años, que intentó impedir el procedimiento.

