 QUILMES: LADRONES GOLPEARON A UNA EMPLEADA DURANTE UN ASALTO EN UNA HELADERÍA

De cacería en Lanús: tres delincuentes buscaban a su próxima víctima para robarle el auto

A partir de esta semana la Policía bonaerense cuenta con un video como prueba crucial del modo en que opera una banda de delincuentes que roba autos y camionetas en Lanús, provincia de Buenos Aires. En la grabación, que se volvió viral en las últimas horas, se ve cómo los ladrones merodean por la calle buscando víctimas distraídas.

En el minuto en que una persona decide estacionar su vehículo en la calle, o bien subirse al mismo para retirarse, la banda de jóvenes rodea el vehículo y obligan a su dueño a bajarse. El caso que se volvió viral fue el de una mujer que intentó estacionar su auto en una calle de Lanús y fue víctima de la inseguridad.

Se presume que los tres delincuentes son menores de edad, y en el video se ve que caminan juntos, bien vestidos y con la apariencia de ser tan sólo un grupo de amigos que pasea por la calle. Pero apenas la víctima acercó su auto al cordón de la vereda los jóvenes se abalanzaron sobre ella.

En cuestión de segundos lograron llevarse el auto dejando a la víctima parada en la calle. El episodio viral sucedió el 21 de agosto pasado, cerca de las 20.18, pero por el momento no se sabe dónde están escondidos los ladrones, que podrían haber perpetrado robos similares al registrado en cámara, según informó el canal C5N.