UN PERIODISTA DE EL CHIRINGUITO FUE HOSPITALIZADO TRAS SER ALCANZADO POR UN TORO EN UNA CORRIDA
Alfredo Duro sufrió varias costillas rotas, una conmoción leve y una herida que necesitó seis puntos. Recibió el alta y se recupera en San Sebastián de los Reyes.
Este martes, el programa confirmó en su cuenta oficial de X que el periodista había recibido el alta hospitalaria y se encontraba en proceso de recuperación. En la publicación, se lo vio sonriente, en silla de ruedas y levantando el pulgar, acompañado por un ramo de flores enviado por sus compañeros.
En un mensaje grabado, Duro adelantó que dejará de participar en actividades relacionadas con la tauromaquia. Pedrerol, entre risas, le recomendó “tranquilidad y un poco de petanca”, en un intento de distender después del susto.
San Sebastián de los Reyes es reconocida por sus encierros y actividades taurinas de larga tradición, que cada año dejan un saldo de heridos entre participantes y asistentes. En esta edición, la rápida intervención del personal médico fue clave para evitar consecuencias más graves.