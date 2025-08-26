Un periodista de El Chiringuito fue hospitalizado tras ser alcanzado por un toro en una corrida

El inicio de los tradicionales encierros en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, estuvo marcado por un accidente que generó preocupación en el ambiente televisivo. Alfredo Duro, reconocido periodista y panelista de El Chiringuito de Jugones, fue hospitalizado tras ser arrollado por un buey durante la primera jornada de la festividad.

El hecho ocurrió el lunes por la mañana, cuando Duro participaba del evento taurino y perdió la referencia visual tras impactar contra una de las talanqueras que delimitan el circuito. La desorientación derivó en una caída justo cuando la manada de toros y bueyes se acercaba a toda velocidad. Aunque no llegó a ser corneado, el periodista fue arrollado, lo que provocó escenas de tensión entre corredores y espectadores.

De inmediato, personal sanitario ingresó al recorrido para asistirlo. Duro permaneció tendido durante varios minutos antes de ser trasladado en camilla a una ambulancia que lo llevó al hospital local. Según informó Mega, seis personas más resultaron heridas durante la jornada inaugural de los festejos, que cada año congregan a multitudes.

Las imágenes del accidente, difundidas por Atresmedia, mostraron cómo el panelista quedó rezagado respecto al grupo de corredores y no logró reincorporarse a tiempo. Desde el set de El Chiringuito, Josep Pedrerol inició el programa con un mensaje de aliento para su compañero y advirtió sobre los riesgos de este tipo de actividades.