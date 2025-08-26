Un ex árbitro aseguró que el golazo de Di María en el clásico rosarino debió ser anulado

La regla en cuestión establece que, si al ejecutarse un tiro libre un jugador del equipo atacante se ubica a menos de un metro de la barrera formada por tres o más futbolistas del rival, el árbitro deberá cobrar tiro libre indirecto. En la repetición de la jugada se observa a Quintana acercarse a la barrera rojinegra, retroceder algunos pasos y agacharse justo cuando Di María impacta el balón, que se metió de manera espectacular en el ángulo, haciendo inútil la estirada del arquero que nada pudo hacer ante el remate.