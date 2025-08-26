El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, detalló en CIUDAD TV cómo se desarrolló la búsqueda de la menor de 13 años que estuvo desaparecida durante tres días en Presidencia de la Plaza y fue hallada el domingo. Confirmó que está bajo resguardo judicial y que la investigación continúa por presunta facilitación a la prostitución por parte de su cuidadora.

“La semana anterior tomamos conocimiento de una denuncia, el día jueves por la noche una ciudadana de apellido Frete da cuenta que es cuidadora, tenedora, responsable o tutora de una menor, de 13 años, quien se había ausentado de la casa el día anterior, o sea, el día miércoles, y el jueves radica el escrito porque pasaron 24 horas y no regresaba a la casa”, explicó.

Romero indicó que “automáticamente se activa el protocolo para implementar la búsqueda urgente de la menor. Así que comisaría de Presidencia de la Plaza comienza a hacer las primeras diligencias. Pasadas las horas y no aparecía la niña, comienzan a llegar los refuerzos de Presidencia Roque Sáenz Peña y de Resistencia, canes, drones, búsqueda de persona, investigaciones, todas las unidades especiales para reforzar la búsqueda”.

La situación se tornaba más grave con el paso de las horas. “Corrían las horas, no aparecía la niña, iba tomando ya la situación mayor gravedad, se temía lo peor de que pudieran haberle hecho algo”, señaló.

El jefe policial explicó que el viernes por la noche, a través del Departamento de Cibercrimen, “se puede detectar un video que circulaba por las redes donde se aprecia a la menor con un masculino transitando por un lugar de esparcimiento que se denomina El Óvalo en la localidad y otros masculinos que filmaron esa situación. Se pudo identificar a ellos. Se pudo determinar la identidad de la persona que acompañaba a la menor. Se le recibió declaración a los tres. Dos menores son los que filmaron el video, en tanto que el mayor quedó detenido preventivamente”.

Finalmente, el domingo por la mañana, el operativo permitió encontrar a la adolescente. “Se pudo determinar que la niña circulaba por el Ensanche Sur de Presidencia de la Plaza. Automáticamente todo el operativo se concentra en esa zona de la localidad. Se puede hallar en definitiva a la menor en compañía de un masculino de 62 años, un jubilado que indicó que la niña entró corriendo a su casa escapando del operativo policial. Se condujo a esta persona y se condujo a la niña, se lo puso a disposición de la justicia, la Dra. Candela Valdés, fiscal de turno interviene en la causa”.

Romero precisó que el domingo por la noche “se realiza un allanamiento en el domicilio de la ciudadana Frete, que fue la que anotició y denunció la desaparición de la niña. En este caso, por sospechas de que podría la misma estar utilizando a la menor o facilitando o promocionando la prostitución de ella hacia ciudadanos de la localidad. Por eso está detenida también la señora que hizo la denuncia, y también se mantiene la detención del masculino de 19 años que se aprecia en el video claramente que es quien la acompaña en la madrugada”.

En cuanto al estado de salud de la niña, sostuvo: “El operativo concluyó con el hallazgo de la menor, que no presenta lesiones visibles, pero hoy lunes a orden de la justicia de la fiscal en turno, el gabinete científico del Poder Judicial harán los exámenes específicos, profundizando el examen médico de la niña, a ver qué registra”.

Romero explicó además que la menor ya quedó bajo resguardo institucional. “Ella ya ha quedado judicializada, está a cargo ahora de un juzgado de menor y familia que la tiene en resguardo”, dijo, y describió que “es una niña que perdió contacto con su mamá a los 2 años, se desconoce el paradero de la madre. Quedó a cargo del padre, que es alcohólico y que se desentendió también de ella, por lo tanto, una vecina es la que se hizo cargo de facto de la niña, la que le daba asilo en su domicilio, pero no tenía legalizada ninguna situación con la niña. Era una cuidadora, pero que en definitiva hoy está sospechada de hacerla trabajar a la niña o prostituirla u ofrecerla a los ciudadanos de la localidad”.