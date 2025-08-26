JAVIER MILEI, EN PLENO ESCÁNDALO DE PRESUNTAS COIMAS: «LES ESTAMOS AFANANDO LOS CHOREOS»
El Presidente eligió particulares palabras durante su acto en Junín, en lo que muchos calificaron como un acto fallido.
En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei reapareció en un acto en la localidad bonaerense de Junín este lunes en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y con un posible acto fallido que no tardó en volverse viral.
El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizó en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentó oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.
En esta línea, y sin expresarse de forma oficial sobre el escándalo de presuntas coimas que involucra a su hermana Karina Milei y a Lule Menem, y Presidente hizo un comentario ante el gripo de un militante, que no tardó en llamar la atención en las redes sociales.
El libertario no hizo menciones al escándalo que parece sacudir al Gobierno. Por el contrario, inició su participación en el acto que varios agradecimientos, y uno especial a su hermana, y hasta pidió «una ovación» para la funcionaria.
«Por organizar el partido a nivel nacional. Gracias Jefe», expresó el Presidente, provocando aplausos de todo el teatro.
Un rato antes había hablado la propia secretara General de la Presidencia, quien tampoco hizo menciones a las denuncias en su contra: se limitó solo a expresar su «solidaridad» con los jóvenes libertarios presuntamente atacados en la previa del acto.