JAVIER MILEI, EN PLENO ESCÁNDALO DE PRESUNTAS COIMAS: «LES ESTAMOS AFANANDO LOS CHOREOS»

Previamente, el Presidente sostuvo que «el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo» y afirmó que la oposición «avanza con propuestas cuyo objetivo es volver al sendero nefasto del déficit fiscal».

El libertario no hizo menciones al escándalo que parece sacudir al Gobierno. Por el contrario, inició su participación en el acto que varios agradecimientos, y uno especial a su hermana, y hasta pidió «una ovación» para la funcionaria.

«Por organizar el partido a nivel nacional. Gracias Jefe», expresó el Presidente, provocando aplausos de todo el teatro.

Un rato antes había hablado la propia secretara General de la Presidencia, quien tampoco hizo menciones a las denuncias en su contra: se limitó solo a expresar su «solidaridad» con los jóvenes libertarios presuntamente atacados en la previa del acto.