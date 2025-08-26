El personal de la Comisaría Séptima Metropolitana intervino en un desorden sobre la avenida Soberanía Nacional, donde lograron detener a un hombre armado con un revólver calibre .38 y trasladaron de urgencia a un herido de arma de fuego.

Alrededor de las 20 del lunes, efectivos de la Comisaria Séptima mientras patrullaban por la avenida Soberanía Nacional al 411, observaron una gresca en la vía pública. Al acercarse, constataron la presencia de hombres armados. Con rápida acción, dieron la voz de alto y demoraron a un sujeto de 30 años, quien portaba un revólver calibre .38 con cinco cartuchos, de los cuales cuatro estaban percutados.

En el lugar también se hallaba un hombre de 36 años, con una herida de arma de fuego en el tórax. De inmediato, fue trasladado en el móvil policial al hospital Perrando, donde ingresó con lesiones graves y debió ser intervenido quirúrgicamente.

La pareja de la víctima, una mujer de 23 años, señaló al detenido como el presunto autor del disparo. Además, en el lugar se secuestraron una motocicleta Honda Biz 125cc sin dominio y una Honda Twister.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sospechoso por “Tentativa de Homicidio”, la intervención del Gabinete Científico para la realización de dermotest y el trabajo de Cibercrimen, a fin de obtener imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el hecho.