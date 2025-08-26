CHOCO CONTRA UN CAMION RECOLECTOR Y TERMINO LESIONADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El siniestro se registró en la intersección de las avenidas Lavalle y Los Inmigrantes.

Intervino personal de la Comisaría Duodécima Metropolitana, quienes constataron que los partícipes resultaron ser una moto Honda Wave, color rojo, que era guiada por un hombre de 50 años y la otra parte un camión recolector de residuos municipal, siendo un Mercedes Benz, que manejaba un ciudadano de 65 años.

A raíz del choque, el conductor de la motocicleta fue trasladado al Hospital Perrando para su atención médica. Se aguarda informe médico.-

Relacionado