BARRIO MUJERES ARGENTINAS EN UN ESTOFADO QUISO INGRESAR UN CELULAR PARA UN DETENIDO Y AHORA ESTA PRESA

Fue durante la visita a detenidos de la Comisaría Novena.

Una joven de 21 años, fue detenida esta siesta por intentar pasar un teléfono celular en la comida para un detenido.

La ciudadana llego a eso de las 14.30, con varios elementos para entregar a su familiar que está alojado en la comisaria.

Entre estos elementos, en un tupper que contenía estofado, el agente encargado de la inspección, noto un objeto escondido en el fondo por lo que volcó el contenido y hallo un teléfono celular, que de inmediato fue incautado y la femenina detenida.

