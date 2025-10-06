PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”El próximo miércoles estará en Miraflores una delegación de FONPLATA para analizar los avances del proyecto y su financiamiento. Esta obra es estratégica para integrar el norte provincial y potenciar su crecimiento productivo”, destacó el Gobernador Zdero.

En el marco del aniversario 85 de Miraflores, el Gobernador Zdero anunció la Ruta al Impenetrable: Miraflores–Las Hacheras que avanzará con el apoyo de FONPLATA abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para el Impenetrable chaqueño.

Durante la jornada, el Gobierno provincial también realizó la entrega de títulos de propiedad administrativa a productores rurales de la zona, en el marco de la Ley N°471-P, garantizando seguridad jurídica a quienes desde hace años trabajan y producen en tierras públicas.

Asimismo, el primer mandatario provincial hizo entrega de la Resolución N°1043, del Instituto de Tierras Fiscales, que ratifica la posesión y uso del predio del frigorífico municipal, asegurando su funcionamiento para el desarrollo de actividades laborales y productivas.

Acompañaron al gobernador el intendente Rafael Frías, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales Ana María Canata, autoridades locales, y provinciales.

Zdero: “Esta gestión busca proyectar un Chaco con futuro y orden”

Durante su discurso, el gobernador agradeció el acompañamiento de las instituciones, intendentes y legisladores presentes, y destacó “el respeto a quienes hicieron historia y a quienes todos los días hacen que Miraflores salga adelante”.

“Sabemos que hay dificultades, pero el Chaco tiene la definición de hacer lo que hay que hacer. Esta gestión busca ordenar y proyectar una provincia con futuro”, afirmó Zdero.

En materia educativa, el mandatario recordó la distribución de 300.000 libros en toda la provincia y reafirmó su decisión de garantizar una educación de calidad, al señalar:

“Vamos a hacer lo necesario para que nuestros chicos tengan capacidad de futuro. Queremos que aprendan, lean, escriban e interpreten mejor”.

Finalmente, Zdero aseguró que su gestión seguirá trabajando “con respeto, humildad y generosidad para construir un Chaco próspero y con oportunidades para todos”.

Rafael Frías valoró el acompañamiento de las autoridades provinciales.

El intendente Rafael Frías celebró el aniversario junto a la comunidad y valoró el acompañamiento de las autoridades provinciales.

“Miraflores nació del trabajo, del sacrificio y de la unión entre pueblos originarios, criollos e inmigrantes. Hoy somos una localidad pujante, que se fortalece con el esfuerzo diario y el compromiso de seguir creciendo juntos”, concluyó.

Relacionado