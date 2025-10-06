LAS BREÑAS SUSTRAJO UNA MOTO Y LA ESCONDIÓ EN UN MONTE, PERO LA POLICÍA LA RECUPERÓ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió esta siesta entre calle Arbo y Blanco y Pasaje Libertad.

Este sábado, una mujer de 39 años denunció el robo de su motocicleta desde el patio delantero de su domicilio, ubicado en Las Breñas. Según informó, alrededor de las 14:10 escuchó que alguien abría el portón y, al mirar por la ventana, observó a un sujeto sustrayendo su moto marca Corven Energy 110. El ladrón luego de encender el rodado, se dio a la fuga a gran velocidad.

Posteriormente, personal policial de guardia inició tareas investigativas y logró establecer que una persona con características similares había sido vista ingresando a un monte ubicado sobre calle Güemes, entre Manuel Lorenzo y Ruta 6.

Durante el rastrillaje en la zona boscosa, los agentes hallaron el motovehículo denunciado, oculto entre las malezas. El rodado fue secuestrado y trasladado a la unidad policial para su posterior entrega.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de Charata. Se continúa con las tareas investigativas para dar con el autor del hecho.

