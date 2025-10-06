¡BUENAS NOTICIAS! COMPROMISO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA REPARAR LA RUTA NAC.89

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

_Se trata del tramo entre Gral. Pinedo y Quimilí (Sgo. del Estero)._

En el marco del acuerdo con el Gobierno Nacional, el Gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, confirmaron, este lunes, la ejecución de la obra de reparación de la Ruta Nacional Nº 89, en el tramo General Pinedo – Quimilí, una intervención estratégica para una de las zonas productivas más importantes del Chaco.

La inversión se enmarca en el compromiso asumido por ”el Estado Nacional de avanzar con la obra de reparación de la Ruta Nacional Nº 0089 – Tramo Sistema C.RE.MA. – Malla 405 A – RN 0089 (General Pinedo – Quimilí)”, según señala el convenio.

Actualmente se encuentran avanzados los pliegos licitatorios, con el llamado previsto para la última semana de octubre y la adjudicación de obra, dentro de los 60 días posteriores.

La Ruta Nacional Nº 89 es una de las principales arterias del sudoeste chaqueño: conecta a General Pinedo, Hermoso Campo y otras localidades con provincias vecinas como Santiago del Estero, convirtiéndose en un corredor vital para la integración regional. Desde el Gobierno Provincial remarcaron que esta obra permitirá mejorar la transitabilidad, potenciar la producción regional y garantizar mayor seguridad vial.

“La Ruta 89 es más que una obra vial: es el camino del trabajo, la producción y el futuro del sudoeste chaqueño. Vamos a seguir gestionando más obras que impulsen el desarrollo, la conectividad y el crecimiento de nuestra provincia”, concluyó el Gobernador Zdero.

