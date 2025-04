EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA TÉCNICA Nº 21 “GRAL. MANUEL BELGRANO”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El gobernador Leandro Zdero acompañó el domingo a la noche la celebración por el 100º aniversario de la EET Nº 21, destacando los 100 años de vida institucional con una trayectoria, un perfil y una orientación técnica industrial, señera en la ciudad, en la provincia y en el país. Anunció que además de las refacciones que llevan adelante en el edificio centenario, el Gobierno propició un convenio con el INET, para que la Escuela Industrial reciba una ayuda de $10 millones.

El primer mandatario provincial, junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, este domingo a la noche acompañó el acto por los 100 años de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 21 “General Manuel Belgrano” de Resistencia.

En su discurso el gobernador Zdero, expresó: “Son 100 años que marcaron una visión extraordinaria de la educación en nuestra provincia, con esta orientación técnica industrial y de construcción, que se abre también a diferentes formaciones, también para vincular la educación al mundo del trabajo y la tecnología”.

A la vez que destacó: “Hemos encarado todo un proceso de refacciones en este establecimiento emblemático, porque presentaba inconvenientes en la infraestructura y estaba muy deteriorado. Pero, también, en el marco de estos 100 años de vida institucional, hemos propiciado un convenio a través del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) para que esta escuela reciba $10 millones como ayuda institucional”, ratificando el acompañamiento de siempre a todo el sistema educativo, porque: “lo tenemos que recuperar”.

Asimismo, el gobernador Zdero resaltó que: “hace 100 años la visión que han tenido para generar una escuela con un perfil y una orientación industrial, después sostener durante 100 años también, y convocar a una matrícula de más de 1000 alumnos, esto es importante porque para nosotros la formación técnica profesional es esencial para el tiempo que se viene”.

Al respecto, señaló que “la demanda que el Chaco necesita en la formación de un Chaco de oportunidades, de un Chaco que crezca, se desarrolle, tiene que venir también de la educación”. Y subrayó: “La educación técnica es una educación que forma valores, que forma también desde la perspectiva crítica, creativa, desde la mirada constructivista y desde el compartir. Muchas horas donde los chicos comparten con los docentes, yo siempre digo, no se imparte educación, sino que acá se comparte y se aprende de manera conjunta entre los docentes y los alumnos. Es un poco esa orientación constructivista y crítica que la educación técnica genera”.

Naidenoff: “100 años es un montón de historia, de muchas generaciones y referentes de la ciudad de Resistencia”

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, manifestó “100 años es un montón de historia, muchas generaciones y referentes de la ciudad de Resistencia. Es una escuela que se debe respetar, se debe cuidar, tener sentido de pertenencia y que debe trascender las gestiones, porque en todos los resistencianos está en el corazón el Colegio Industrial. Por eso, desde el sistema debemos acompañar y los directores tienen que hacer honor a esta historia que lleva la escuela y que deberá seguir teniendo”.

Al respecto, dijo: “Padres exigiendo que la escuela esté bien, que en la escuela se enseñe, comunidad en conjunto con docentes, docentes que debemos respetarlos, pero también respetar el espacio del aula. Eso se consigue con valores sólidos en la casa, en la escuela, y es un compromiso social, sino esto no se cambia”. Por eso, remarcó: “Necesitamos una sociedad comprometida con la institución. Esta escuela necesita de todos, es de todos. Es una escuela que tuvo su historia y seguirá teniendo historia”.

Un hito en la comunidad

El director de la EET Nº 21, Dante López, sostuvo: “Estamos celebrando el centenario de nuestra escuela, un hito en la comunidad y en la ciudad, por todo el material humano de calidad que la escuela durante estos 100 años, ha aportado para el desarrollo y el progreso de la provincia y la ciudad. Tenemos por el mundo, egresados que están dejando en alto el nombre de la Escuela Técnica Industrial. Yo tengo el honor de haber sido alumno, de haber sido profesor y, en estos momentos, ser el director de esta escuela”, dijo visiblemente emocionado.

Por otro lado, el director López agradeció al gobernador, “por haber comenzado la refacción de la escuela, subsanando problemas ocasionados por la anterior gestión”. También, agradeció la entrega de elementos deportivos para Educación Física “hecho que nunca ocurrió en la provincia en todos estos años para todas las escuelas primarias y secundarias”.

Cabe señalar que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar realiza una intervención en la institución que incluye reparación de filtraciones en cubiertas, arreglo de pisos, cielorraso e instalación eléctrica, con fondos provinciales.

Oscar Nelson Bulacio, presidente del Instituto Belgraniano, dijo: “Me honra estar presente en este acto, porque fui preceptor y profesor, así que realmente muy emocionado”, comentando que obsequió a la escuela una bandera de ceremonias de la “Libertad Civil” señalando que en esta institución nació el Instituto Belgraniano del Chaco, el 26 de junio de 1979.

En la oportunidad, el gobernador Zdero, junto al equipo directivo de esta escuela, procedió al descubrimiento de una placa recordatoria, en el emotivo acto se realizó un minuto de silencio en homenaje a los docentes y ex alumnos fallecidos, palabras alusivas ex alumno y de un alumno. Asimismo, se hizo entrega de presentes a docentes de trayectoria en esta escuela y que contribuyeron con el crecimiento y prestigio en la vida institucional de este legendario establecimiento.

Los presentes entonaron la Canción del Colegio y cerraron esta ceremonia cantando el Feliz Cumpleaños con la tradicional torta para apagar las velas.

También, acompañaron este acto la subsecretaria de Infraestructura Escolar, ex alumna de la EET Nº 21, Rosana Cerrutti; la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar; el director de la Regional Educativa 10 A y 10 B, Manuel Acevedo, quien también es egresado de esta institución. Así como también, en representación de la Municipalidad de Resistencia, el secretario de Economía, Ricardo Roffe; la presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia María Valle; diputada provincial Zulma Galeano de Kaenel; la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula; decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Resistencia, Jorge de Pedro; entre otros.

