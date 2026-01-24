EL GOBERNADOR DE RÍO NEGRO TAMBIÉN RATIFICÓ SU RESPALDO A LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO

Diego Santilli, Manuel Adorni y Alberto Weretilneck en Casa Rosada.

Diego Santilli recibió este viernes al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de la ronda de encuentros que el Gobierno Nacional mantiene con mandatarios provinciales para sumar apoyos a la reforma laboral.

Del encuentro que tuvo lugar en Casa Rosada también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comprometido también en la tarea de dar impulso al proyecto que el oficialismo busca que se trata en las sesiones extraordinarias de febrero.

“importancia de que el proyecto de ley de Modernización Laboral avance en el Congreso como parte de una agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”. Durante el encuentro, Weretilneck coincidió con los funcionarios del Ejecutivo en la

Según trascendió, también concordaron en que la iniciativa libertaria es “clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”, aunque los dos años de gestión de Javier Milei solo dejaron un tendal de empresas cerradas y empleos formales destruidos, sobre todo en el sector industrial.

Sin embargo, subrayaron que el proyecto permitiría que “las empresas puedan tomar más empleo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal” y que contribuiría a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo.