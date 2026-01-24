GIRO EN LA CAUSA POR LA MUERTE DE JEREMÍAS MONZÓN: DETUVIERON A LA MADRE DE LA ADOLESCENTE ACUSADA

Jeremías Monzón fue asesinado a puñaladas en Santa Fe entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado.

Monzón, de 15 años, fue asesinado a puñaladas en Santa Fe entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado, en un predio privado ubicado frente al Club Colón. Por el crimen se encuentra imputada y en prisión preventiva una adolescente de 16 años y a otros dos menores, de 14 y 15 años, se le atribuyeron responsabilidades, aunque no son “punibles”.

En los primeros días de la causa las autoridades a cargo señalaron que los acusados, dos de ellos punibles, grabaron el brutal ataque y homicidio. Ese video, que es analizado por las autoridades, comenzó a circular en las últimas horas en diversos grupos de WhatsApp.

“ Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca ”, manifestó Rugna en diálogo con Sol Play. Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca, manifestó Rugna en diálogo con Sol Play.

El abogado subrayó que no descartan ninguna hipótesis respecto a que existe la posibilidad que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa.

La detención de la madre de Milagros En las últimas horas, la madre de Milagros fue arrestada. El fiscal logró reunir elementos de prueba que la ubican como posible partícipe del crimen. En la misma causa también están imputados otros dos menores de 14 y 15 años, quienes habrían sido los autores materiales del ataque. Los menores fueron restituidos a sus familias por su edad y quedaron bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez. Ambos deberán reincorporarse en los próximos días al ciclo lectivo.