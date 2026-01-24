CALOR SOFOCANTE Y ALIVIO PARCIAL CON LLUVIAS PREVISTAS PARA EL INICIO DE LA SEMANA

La Administración Provincial del Agua (APA) difundió su informe meteorológico e hidrológico correspondiente al sábado 24, elaborado a partir de imágenes del satélite geoestacionario GOES 16. El reporte advierte sobre un cambio paulatino en las condiciones del tiempo en el Chaco, con predominio del calor y la inestabilidad hacia el inicio de la próxima semana.

De acuerdo al pronóstico válido hasta el martes 27 de enero, el domingo 25 se presentará con cielo despejado, viento del sector Nordeste y temperaturas elevadas, con mínimas cercanas a los 22 grados y máximas que podrían alcanzar los 36°C, configurando una jornada típicamente veraniega.

Para el lunes 26 se espera un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde y la noche. El viento soplará del Noreste durante el día, rotando al Sur hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C y los 34°C.

El martes 27 continuará el tiempo inestable, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas. El viento será variable y las marcas térmicas se ubicarán entre los 22°C y los 32°C.

Situación de los ríos

En cuanto a la situación hidrológica, el informe de la APA indica que el río Paraná presenta niveles bajos en la mayor parte de su cuenca. En Andresito el nivel se ubica en 0,70 metros y se encuentra en crecimiento, muy lejos del nivel de alerta fijado en 10,50 metros. En Iguazú el río marca 8,90 metros y se mantiene en bajante, con un umbral de alerta de 25 metros. En Ituzaingó el nivel es de 1,50 metros, también en descenso, con alerta establecida en 3,50 metros. En el puerto de Barranqueras el Paraná registra 2,56 metros y una leve tendencia creciente, aunque aún distante del nivel de alerta de 6 metros.

Respecto a las precipitaciones, no se registraron lluvias en las cuencas del río Paraná ni del río Iguazú. Tampoco se reportan lluvias en las cuencas de los ríos Bermejo y Paraguay.

El panorama general muestra un escenario de estabilidad hidrológica, sin riesgos inmediatos por crecidas, aunque con atención puesta en la evolución de las condiciones meteorológicas ante la llegada de lluvias y tormentas durante los próximos días.