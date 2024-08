EL ESCÁNDALO DE ALBERTO FERNÁNDEZ NO FUE SUFICIENTE: LA IMAGEN DE MILEI CAYÓ POR TERCER MES CONSECUTIVO

Contrario a lo que podría intuirse, el escándalo entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez no favoreció a la figura de Javier Milei como se preveía. Según el informe mensual de la consultora Giacobbe, es el tercer mes de caída de la imagen positiva del presidente, aunque esta vez más leve, de solo 3 puntos respecto al mes anterior. En total, suma 14 puntos de caída entre junio, julio y agosto.

Sin embargo, mantiene un saldo a favor de un 4,1% en comparación con la percepción negativa y continúa entre los políticos con mejor imagen, junto a su vicepresidente. Además, un 40,6% de los encuestados piensa que va a estar mejor en términos económicos cuando termine el mandato de Milei, a diferencia del 36,7% que cree que su situación será peor, lo que significa que el nuevo gobierno aún cuenta con respaldo y confianza de la población.

Por su parte, el ex presidente Alberto Fernández sufrió un fuerte impacto después del escándalo con Fabiola Yáñez. Su percepción pública, que ya venía deteriorada por los malos resultados de su gestión, empeoró aún más: en agosto tuvo un 86,2% de imagen negativa y solo 3,3% de positiva. Entre las palabras que la gente eligió para definirlo, se destacan: corrupto, inutil, asco, delincuente, desastre, nefasto, entre otras aún más despectivas.

Respecto al escándalo con su ex pareja, el 73,3% de los encuestados cree que Alberto Fernández ejerció violencia contra Fabiola, y un 45,8% cree que fue él quien organizó la infame fiesta de Olivos, aunque un 47,8% apuntan a la ex primera dama. De todas maneras, la mayoría considera que este escándalo no favorece al gobierno de Milei.

Fuente Diario Chaco