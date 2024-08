OTRA BATALLA POLÍTICA EN MARCHA: QUIÉN SE QUEDA CON EL MANEJO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Los gobernadores de lo que se conoció como «Juntos por el Cambio» planean disputar la conducción del Consejo Federal de Inversiones (CFI), históricamente manejado por dirigentes vinculados a los mandatarios del PJ. Este organismo sigue actualmente en manos de Ignacio Lamothe, reconocido miembro de «La Cámpora», acaso el brazo más extremo del Kirchnerismo. Para algunos, esto es un paso más del proceso político que golpea al Peronismo luego de perder las elecciones presidenciales, más otras situaciones que han expuesto un resquebrajamiento enorme, como por ejemplo el escándalo contra el ex presidente Alberto Fernandez enfrentando una demanda por violencia contra su esposa.

El CFI se integra con todas las provincias argentinas, excepto San Luis y CABA. Fue creado en 1959 con el propósito de «promover el desarrollo armónico e integral del país» y «orientar las inversiones hacia todos los sectores» del territorio nacional, de acuerdo con su carta de constitución. Se financia con el 0,45% de lo que recibe cada distrito por coparticipación secundaria, lo cual deja una estimación de 100 mil millones de pesos anuales. Durante más de 30 años su titular fue Juan José Ciácera, un hombre vinculado al peronismo pero que supo manejarse con un delicado equilibrio político hasta el año 2020, cuando falleció. Desde entonces está al frente Lamothe, dirigente de confianza de Wado de Pedro.

En el próximo mes de octubre debe definirse el nuevo secretario general. El Kirchnerismo, claro está buscará la reelección de Lamothe. Para esa votación, hay que tener en cuenta que cada provincia tiene un voto y en las últimas elecciones el PJ perdió varias jurisdicciones, entre ella, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Chubut, Santa Cruz y San Juan. De tal manera sus votos son, por ahora: Buenos Aires, Formosa, La Rioja y La Pampa más otros mandatarios que pueden jugar con su preferencia como los casos de Santiago del Estero, Tierra del Fuego Tucumán, Salta, Catamarca y Córdoba, muchos de ellos de raíz peronista pero más alineados con el Gobierno.

EL nucleamiento de radicales y el PRO reúne a ocho gobernadores y a diferencia de otras renovaciones de autoridades en este caso están decididos a ir por la conducción del CFI. Se resolverá en una asamblea, en la que en una primera votación harán falta los dos tercios de los votos, y en caso de no conseguirlos se definirá por mayoría simple. Según publicó el diario Clarín, entre los posibles candidatos para disputarle la continuidad a Lamothe aparece Sebastián García De Luca, ex viceministro del Interior de Mauricio Macri, con apoyo de Rogelio Frigerio y buena relación con el resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio y también de algunos peronistas por su paso por esa cartera. Otro es Bruno Screnci, ex ministro de Gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta y actual director del Banco Provincia. También suena Felipe Alvarez, ex candidato a gobernador de La Rioja y ex diputado, con el apoyo del santacruceño Claudio Vidal, con quien compartía el bloque Ser en el Congreso.

El CFI es realmente una caja estratégica. Como se trata de un organismo interestadual, no tiene control de la Auditoría General de la Nación ni de las provincias. Por eso, si los gobernadores logran sacar al dirigente «camporista», sería un duro nuevo golpe para la representación que actualmente se identifica como «Unión por la Patria».