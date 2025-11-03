EL DÓLAR OFICIAL VOLVIÓ A LOS $1.500 EN EL BANCO NACIÓN

El dólar oficial inició noviembre en alza, luego del descenso de la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo, y de los cambios en el Gabinete nacional.

En ese marco, el tipo de cambio mayorista aumentó $37 , hasta los $1.482, por lo cual quedó apenas 15 pesos debajo del techo de la banda ($1.497,50).

En tanto, en el segmento minorista, la divisa norteamericana cotizó a $1.500 para la venta en el Banco Nación.

A su vez, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.950.

Por su parte, los dólares financieros se dieron vuelta, tras iniciar la jornada con retrocesos, y replican las subas del oficial. El dólar MEP sube $20,02 (+1,4%) a $1.497,48; en tanto, el contado con liquidación (CCL) asciende $13,45 (+0,9%) hasta los $1.519,98. A contramano del resto de las cotizaciones, el dólar blue bajó $5 hasta los $1.440 para la venta, tras un retroceso de $80 la semana pasada, y quedó como el tipo de cambio más barato.