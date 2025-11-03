EL DÓLAR OFICIAL VOLVIÓ A LOS $1.500 EN EL BANCO NACIÓN
Mientras que el mayorista quedó a sólo $15 del techo de la banda, el blue quedó como el tipo de cambio más barato.
El dólar oficial inició noviembre en alza, luego del descenso de la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo, y de los cambios en el Gabinete nacional.
En ese marco, el tipo de cambio mayorista aumentó $37 , hasta los $1.482, por lo cual quedó apenas 15 pesos debajo del techo de la banda ($1.497,50).
En tanto, en el segmento minorista, la divisa norteamericana cotizó a $1.500 para la venta en el Banco Nación.
A su vez, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.950.
Por su parte, los dólares financieros se dieron vuelta, tras iniciar la jornada con retrocesos, y replican las subas del oficial. El dólar MEP sube $20,02 (+1,4%) a $1.497,48; en tanto, el contado con liquidación (CCL) asciende $13,45 (+0,9%) hasta los $1.519,98. A contramano del resto de las cotizaciones, el dólar blue bajó $5 hasta los $1.440 para la venta, tras un retroceso de $80 la semana pasada, y quedó como el tipo de cambio más barato.