Prevén un fuerte aumento en el precio de la carne: qué cortes se encarecerán antes de las Fiestas

El mes de noviembre arrancó con un golpe al bolsillo de los consumidores: la carne vacuna registró un aumento promedio del 10% en las carnicerías de barrio, y los especialistas del rubro advierten que la escalada continuará en las próximas semanas, especialmente en los cortes más demandados durante las celebraciones de fin de año. La suba, según explican, responde tanto a los mayores costos en la cadena de producción como a la especulación previa a las Fiestas, un fenómeno que se repite cada año.