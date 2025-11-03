PREVÉN UN FUERTE AUMENTO EN EL PRECIO DE LA CARNE: QUÉ CORTES SE ENCARECERÁN ANTES DE LAS FIESTAS
Los valores ya subieron un 10% en el inicio de noviembre y los carniceros anticipan nuevos incrementos en los cortes más buscados para Navidad y Año Nuevo.
El mes de noviembre arrancó con un golpe al bolsillo de los consumidores: la carne vacuna registró un aumento promedio del 10% en las carnicerías de barrio, y los especialistas del rubro advierten que la escalada continuará en las próximas semanas, especialmente en los cortes más demandados durante las celebraciones de fin de año. La suba, según explican, responde tanto a los mayores costos en la cadena de producción como a la especulación previa a las Fiestas, un fenómeno que se repite cada año.
“El incremento fue del 10%, aunque venía subiendo de a poco. Ahora los precios se fueron por las nubes”, señaló el carnicero Marito Laurens, conocido por sus videos en redes sociales, en diálogo con C5N. “Estamos en el conurbano, partido de Morón, donde todavía se consiguen precios algo más bajos que en Capital, pero igual se nota la diferencia. La realidad es que no hay ventas: si seguís subiendo, la gente directamente deja de comprar”, agregó.
Tras los últimos ajustes, el kilo de lomo ya se vende a $18.000, mientras que el asado ronda los $13.800. “No quisimos aumentar el asado porque la parrilla dejó de ser prioridad. Muchos clientes optan por cortes más económicos, como el osobuco, que incluso se está haciendo a la parrilla”, explicó Laurens.
De cara a Navidad y Año Nuevo, se prevé que los cortes clásicos -matambre, vacío, entraña, peceto, tapa y asado- sean los primeros en aumentar nuevamente, ya que los frigoríficos suelen retener mercadería para venderla a precios más altos en diciembre. “La clave para ahorrar es anticiparse. Se puede reemplazar el peceto por palomita o cuadrada, que tienen buena calidad y suelen estar en oferta”, recomendó el comerciante.
Otra estrategia útil, sostuvo, es comprar con anticipación y freezar los cortes. “Si podés, comprá ahora lo que vas a usar para las Fiestas. No es que la carne va a subir todos los días, pero los negocios ajustan los precios de los cortes más vendidos para hacer diferencia en diciembre”, afirmó.
Mientras tanto, el consumo de carne continúa en niveles bajos. Según datos del sector, el argentino promedio consume hoy menos de 50 kilos por año, uno de los registros más bajos en décadas, afectado por la pérdida del poder adquisitivo y el cambio de hábitos alimentarios. Todo indica que el cierre de 2025 llegará con precios aún más elevados en las góndolas y mesas navideñas.