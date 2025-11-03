RESISTENCIA: CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante la jornada se abordaron temáticas como Medicina Basada en Valor y Economía de la Salud, orientadas a optimizar la gestión de recursos y mejorar la calidad de los servicios sanitarios en la provincia.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, acompañó el encuentro de capacitación y presentación del Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, organizado junto al laboratorio Roche.

En este sentido, el ministro Rodríguez destacó la relevancia de estas actividades: “Agradezco a los referentes del Comité y a la empresa Roche, que si bien es un laboratorio creador y productor de medicamentos, tiene una faceta de responsabilidad social que permite que esta área de la empresa interactúe con el sistema sanitario para buscar la mejora en la calidad de los servicios de atención, poniendo a disposición del ministerio sus recursos humanos.”

Participaron como disertantes la Dra. Tania Stoyanoff, el Dr. Bruno Boietti, especialista en ETS, el Lic. Juan Altuna, especialista en farmaco-economía, y Lucas Dell del área de Acceso de Roche.

El comité está conformado por la coordinación técnica de la Dra. Stoyanoff, los referentes de la temática Dr. Luciano Wannesson y Dra. Claudia Rojas, junto a la representante legal Dra. María José Godoy, el Dr. Jorge Kriscovich, la Lic. en Economía Milagros Codutti, la Lic. Mariel Rouvier y la secretaria administrativa Yamila Luque.

Acompañaron también esta presentación los subsecretarios de Programación y Gestión Estratégica, Dr. Rafael Meneses, de Articulación Sanitaria, Dra. Mariela Mercadín, y de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, Dra. Mirta Ayala. También estuvieron presentes directivos del Hospital Pediátrico, referentes de programas provinciales del Ministerio de Salud, autoridades del Gobierno de Corrientes y de la Facultad de Medicina de la UNNE.

Relacionado