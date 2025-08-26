EL DEPORTE TREISLETENSE SIGUE CRECIENDO Y REPRESENTÁNDONOS EN DISTINTOS ESPACIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En los últimos días, distintos equipos locales participaron en competencias deportivas de gran nivel, llevando en alto el nombre de Tres Isletas.

El equipo de Maxivóley Femenino del Playón Deportivo B° Formosa participó de la 8° Edición de la Copa Argentina Máster Vóley en San Juan, los días 14, 15, 16 y 17 de agosto, en las categorías +40 y +45, obteniendo un destacado 3° puesto en la Copa Oro. Un logro que refleja el esfuerzo, la pasión y el compromiso del vóley treisletense, que siempre dice presente en instancias provinciales y nacionales.

El equipo de futbol Revolución Femenina viajó a Miraflores el pasado 16 de agosto, representando con orgullo a nuestra ciudad y demostrando, una vez más, el talento del deporte local.

El domingo 17 de agosto, el Club Deportivo León organizó el tradicional Campeonato Millonario de Fútbol, que contó con la participación de 32 equipos libres y 10 de veteranos, en una jornada de gran convocatoria y entusiasmo.

Además, el equipo de futbol femenino Pantera que participa en la liga de Sáenz Peña disputó la primera fecha del torneo que se juega todos los jueves, con el acompañamiento de la comunidad en cada encuentro.

Todos estos logros y participaciones son posibles gracias al esfuerzo de los deportistas, el apoyo de sus familias, el compromiso de las instituciones y el constante respaldo del Municipio al deporte, que sigue impulsando cada desafío y sueño deportivo de nuestra comunidad.

¡Felicitaciones a todos los equipos por representarnos con tanto orgullo dentro y fuera de Tres Isletas!

