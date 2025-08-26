EL FEMICIDA DE SAN ANTONIO DE ARECO YA HABÍA SIDO CONDENADO EN 2003 POR EL ASESINATO DE “LA CLOTTA” LANZETTA

Suárez (izquierda) fue condenado a 10 años de prisión en 2003 por el crimen de Lanzetta (derecha). (Foto: Foto: Ministerio de Seguridad de Buenos Aires / IG @clottalanzetta)

El domingo, San Antonio de Areco se sacudió por una noticia escalofriante: Esteban Alejandro Suárez (45) asesinó a su pareja, Florencia Revah (31), y luego se quitó la vida dentro de un auto, a pocos metros de la ruta nacional 8.

Detrás de este femicidio brutal, se esconde una historia aún más oscura: Suárez ya había sido condenado a 10 años de prisión por el crimen del reconocido relacionista público Claudio “La Clotta” Lanzetta en 2001.

Un pasado marcado por la violencia y el delito

Suárez arrastraba una vida ligada al delito. En 2003, según confirmó Clarín, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 lo condenó a 10 años de prisión por su participación en el asesinato de Lanzetta, un personaje muy conocido en la noche porteña y el mundo de la farándula.

El 29 de octubre de 2001, Lanzetta fue encontrado muerto en su departamento de la calle Juncal al 3700, en Palermo: lo ataron a una silla y le dispararon en la cabeza. Según la investigación, los agresores irrumpieron en el lugar, maniataron a las víctimas y exigieron dinero. El disparo fatal llegó en medio de los gritos y amenazas.

Al igual que los otros dos condenados por el crimen, Suárez recuperó la libertad tras cumplir con las sentencias en penales federales. Sin embargo, ahora volvió a ser noticia por el femicidio seguido de suicidio en San Antonio de Areco.

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja (Fotos: Gentileza Qué Pensás Chacabuco y Clarín).

Es que la escena que encontraron los investigadores el domingo fue desgarradora. En el asiento del conductor, Suárez yacía con un tiro en la cabeza y un revólver en la mano. En el asiento trasero, Florencia estaba recostada y con cuatro impactos de bala.

A medida que avanza la investigación, la Fiscalía de Mercedes trabaja para determinar las circunstancias de las muertes. Una pista clave surgió en las últimas horas, sugiriendo que Florencia no fue asesinada en el lugar del hallazgo, ni siquiera dentro del vehículo. La principal hipótesis es que Esteban Suárez la habría matado en otro sitio, para luego trasladar su cuerpo hasta ese campo y finalmente quitarse la vida.

La posición del cuerpo y la falta de rastros compatibles con un ataque dentro del auto encendieron las dudas de los investigadores. “Todo indica que la mató antes y después la llevó hasta Areco”, reconoció una fuente del caso a TN. También encontraron manchas de sangre en los bordes de las puertas traseras.

El fiscal Darío Schapaunic, de la UFI N°6 de Mercedes, está enfocado en establecer dónde ocurrió realmente el femicidio. Para eso ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a la pareja, uno en la casa de Suárez en El Talar de Pacheco, donde solo encontraron su DNI, y otro en el departamento de Revah en Nordelta.

Las pericias de los celulares y el análisis de cámaras de seguridad de la autopista serán determinantes para reconstruir las últimas horas de la pareja. También está previsto que los resultados de la autopsia y los estudios balísticos confirmen si Revah fue ejecutada en un ambiente cerrado, dentro de un domicilio, o en plena vía pública antes de ser cargada en el auto.