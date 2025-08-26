Boca tiene un cupo para incorporar tras la salida de Saracchi: la postura de Riquelme

El equipo azul y oro, que ya reanudó la competencia oficial, busca potenciar su plantel de cara a lo que resta del año. Sin embargo, el tiempo apremia y la decisión deberá tomarse en cuestión de días y teniendo en cuenta los futbolistas que estuvieron en el radar.

Por el momento el equipo se perfila para continuar de la misma manera y buscará quedarse con este Torneo Clausura 2025 para clasificar de manera directa a la próxima Copa Libertadores y no depender de la Tabla Anual (dónde hoy estaría clasificando).