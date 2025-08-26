TAYLOR SWIFT SE CASA CON SU NOVIO TRAVIS KELCE: LAS FOTOS DE SU ROMÁNTICO COMPROMISO

Este martes pasado el mediodía, Taylor Swift confirmó en sus redes sociales que se casa con su novio, Travis Kelce. En un tierno posteo que hizo junto a su pareja, la cantante mostró cómo fue la pedida de mano.

«Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar», escribieron para acompañar su book de fotos, que superó el millón de likes en menos de 10 minutos.

En las imágenes, se ve a ambos en un romántico e íntimo jardín lleno de flores, que parecía sacado de la letra de una de las canciones de amor que la artista de 35 años por tanto tiempo escribió.

Y hablando de canciones, para sumarle más magia al posteo, Taylor y Travis decidieron agregar la canción So High School, que salió a pocos meses de la confirmación de su romance y siempre se supo entre los fans que hablaba sobre su relación. Además, en varios shows de la gira The Eras Tour, la artista se encargó de dedicársela al jugador de fútbol americano con una mirada.

Taylor Swift en su compromiso con Travis Kelce.

Otro detalle que impresionó fue el tamaño y la delicadeza del anillo que, en una de las fotos, se mostró en detalle y demostró que, a diferencia de lo que dice una de las canciones de su disco Lover, Taylor no va a casarse con anillos de papel.

Para la ocasión, que, por lo que se ve, fue bastante privada, Swift usó un vestido blanco a rayas y Kelce optó por una bermuda blanca y una clásica remera azul marino.

El anillo con el que se comprometió Taylor Swift.

Este inesperado anuncio llega en un momento clave para ambos. Ella está a semanas del estreno de su doceavo disco de estudio, The Life of a Showgirl y él está por empezar la temporada de la NFL, que, según varios rumores, sería la última de su carrera deportiva.

Asimismo, llegó después de la aparición de Taylor en el podcast que Travis tiene con su hermano Taylor, New Heights, en el que hablaron por primera vez largo y tendido de cómo se conocieron, cómo fue su primera cita y cómo vivieron los momentos más claves de su relación.

Taylor Swift y Travis Kelce estuvieron hace poco juntos en un podcast.

Un romance que se oficializó en Argentina

Un detalle que no es menor al hablar del romance entre Swift y Kelce es que, cuando todavía no había confirmaciones de un romance formal entre ambos, el jugador de fútbol americano apareció en Buenos Aires para asistir al segundo mega show que daría su novia en River Plate.

Sin embargo, la lluvia aguo los planes de todos y los planes se pospusieron. Sin embargo, eso no frenó a los enamorados: pasaron un día completo juntos en la intimidad de su suite en el Hotel Four Seasons, donde, por la noche, fueron a cenar juntos y fueron aplaudidos por el lugar completo, como si fuesen parte de la realeza. Quizás, desde ese momento ya empezó a sentirse que iban a convertirse en realeza en términos de pop.

Taylor Swift y Travis en River, 2023. Foto: X

Al día siguiente el show sí pudo ser. Y tal como pasaría en algunos de los temas más románticos de Taylor, apenas terminó, la cantante corrió a abrazar a su novio y le dio un tierno beso que provocó los gritos más ruidosos de la noche.