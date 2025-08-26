ANSES: CÓMO OBTENER EL CRÉDITO DE $1.350.000 EN SIMPLES PASOS

ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre 2025:

AUH general: $92.065,27 por hijo .

AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04 .

Asignación por Embarazo: $92.065,27.

También se ajustaron las asignaciones familiares del SUAF y la Tarjeta Alimentar, que alcanzará hasta $108.062 para familias con tres hijos.

Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos créditos

El acuerdo entre la ANSES y estas dos entidades estatales garantiza la validación inmediata de datos y la acreditación segura de los montos. Además, sus tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de bancos privados, consolidándose como la principal opción de financiamiento para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones.