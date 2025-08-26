ENTREGA DE INDUMENTARIA AL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este martes 26 de agosto, el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el secretario de Obras Públicas Lucas Molina Rach , el titular del gremio Municipal SUOEM Paulino Sanchez, encabezó un importante acto de entrega de indumentaria destinada al personal de esa área.

La indumentaria entregada consiste en pantalones, camisas de grafa y borcegos, elementos esenciales para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones en mejores condiciones de seguridad, comodidad y protección.

Este aporte responde al compromiso asumido oportunamente por el intendente Sander ante los empleados y representantes gremiales, en el marco de una política de fortalecimiento y acompañamiento permanente a los trabajadores municipales.

“Es fundamental que cada trabajador cuente con la vestimenta adecuada para desarrollar las distintas tareas que demanda el área de Obras Públicas. Nuestro compromiso es brindar las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su labor en condiciones dignas y seguras”, expresó el jefe comunal.

Con esta acción, la gestión municipal reafirma su apoyo al personal de Obras Públicas, reconociendo el esfuerzo diario que realizan para mantener y mejorar la infraestructura de la ciudad, contribuyendo al bienestar de toda la comunidad.

Relacionado