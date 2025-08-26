INCENDIO EN UN HOTEL DE CONSTITUCIÓN DEJÓ AL MENOS 18 AFECTADOS
Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, entre ellas, un bebé de un año.
“Realmente la cosa no pasó a mayores. Teniendo en cuenta que había mucha gente en el hotel, se pudo evacuar en orden”, aseguró Crescenti.
Según informó el médico, y tal como se pudo ver en las imágenes tomadas en el lugar, el SAME tuvo que desplazar a 14 móviles que trabajaron en coordinación con cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad. El operativo incluyó el despliegue de motos médicas, unidades de oxigenación y de triaje.