Incendio en un hotel de Constitución dejó al menos 18 afectados

Un incendio afectó este martes a un hotel en el barrio porteño de Constitución. Por el hecho al menos 14 personas tuvieron que ser asistidas en el lugar y otra cuatro trasladadas a deferentes hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El hecho se registró en horas de la mañana en un hotel de pasajeros dos pisos ubicado en la esquina de avenida Entre Ríos y Rondeau, donde se desplegó un importante operativo coordinado entre el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) porteño y personal de Bomberos de la Ciudad.

Si bien el fuego se inició en una habitación del primer piso, el humo se expandió rápidamente por las demás habitaciones, por lo que personal de Bomberos tuvo que realizar una inmediata evacuación del lugar.

En total, 18 personas fueron asistidas, cuatro de las cuales tuvieron que ser trasladadas, entre ellos dos menores y dos adultos mayores. Los pacientes fueron llevados en ambulancias del SAME a al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía y al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.“Por suerte no tenemos que lamentar ninguna víctima ni heridos de gravedad”, expresó Alberto Crescenti, director del SAME.